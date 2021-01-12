Спасти деревья: в Одессе запустили «Зелёную линию»

В департаменте экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета начала работать «Зелёная линия».
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Так, теперь по телефону (048) 753-14-87 одесситы смогут получить оперативную помощь в случае уничтожения деревьев, а также узнать:
- выдавался ли акт на удаление зеленых насаждений;
- как действовать, если акта на удаление зеленых насаждений нет;
- информацию о подрезке и удалении деревьев.
Кроме того, обращаться можно по телефону доверия департамента (048) 724-33-24 и в месенджеры по телефону +380 50 667 51 02.
В нерабочее время свои обращения направляйте в письменном виде:
- на электронный адрес департамента ecocity@omr.gov.ua;
- в Facebook — www.facebook.com/ecologyomr;
- в Единый центр обращений граждан по телефону 15-35.
Образец заявления и перечень необходимых документов смотрите ниже:
Фото: пресс-служба Одесского горсовета