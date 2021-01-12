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Спасти деревья: в Одессе запустили «Зелёную линию»

Спасти деревья: в Одессе запустили «Зелёную линию»

В департаменте экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета начала работать «Зелёная линия».

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Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, теперь по телефону (048) 753-14-87 одесситы смогут получить оперативную помощь в случае уничтожения деревьев, а также узнать:

  • выдавался ли акт на удаление зеленых насаждений;
  • как действовать, если акта на удаление зеленых насаждений нет;
  • информацию о подрезке и удалении деревьев.

Кроме того, обращаться можно по телефону доверия департамента (048) 724-33-24 и в месенджеры по телефону +380 50 667 51 02.

В нерабочее время свои обращения направляйте в письменном виде:

  • на электронный адрес департамента ecocity@omr.gov.ua;
  • в Facebook — www.facebook.com/ecologyomr;
  • в Единый центр обращений граждан по телефону 15-35.

Образец заявления и перечень необходимых документов смотрите ниже:

Фото: пресс-служба Одесского горсовета

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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