Спасти деревья: в Одессе запустили «Зелёную линию»

В департаменте экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета начала работать «Зелёная линия».

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, теперь по телефону (048) 753-14-87 одесситы смогут получить оперативную помощь в случае уничтожения деревьев, а также узнать:

выдавался ли акт на удаление зеленых насаждений;

как действовать, если акта на удаление зеленых насаждений нет;

информацию о подрезке и удалении деревьев.

Кроме того, обращаться можно по телефону доверия департамента (048) 724-33-24 и в месенджеры по телефону +380 50 667 51 02.

В нерабочее время свои обращения направляйте в письменном виде:

на электронный адрес департамента ecocity@omr.gov.ua;

в Facebook — www.facebook.com/ecologyomr;

в Единый центр обращений граждан по телефону 15-35.

Образец заявления и перечень необходимых документов смотрите ниже:

Фото: пресс-служба Одесского горсовета