Локдаун в Украине: глава Минздрава заявил, что карантин неплохо бы продлить

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что локдаун в стране необходимо продлить и после 24 января.

Об этом он заявил в эфире «24 канала» сегодня, 12 января.

Как пояснил Степанов, основанием для его позиции послужили, в первую очередь, новогодние праздники, которые «сопровождались массовыми празднествами, перемещением людей, когда ездили к родственникам».

«Все это потенциально очень повлияет на рост числа больных COVID-19», – уверен глава Минздрава.

Еще одним основанием для продления локдауна, по словам министра, является рост количества больных гриппом, который начинается именно в январе и «очень важно на этом пике болезни сбить».

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключил продление жесткого карантина после 24 января.

Напомним, жесткий карантин в Украине действует с 8 по 24 января.