Новым и.о. вице-мэра Одессы назначен несостоявшийся депутат

Несостоявшийся депутат Одесского городского совета от партии «Доверяй делам» Олег Толмачев назначен исполняющим обязанности заместителя мэра Одессы Геннадия Труханова «по вопросам деятельности исполнительных органов совета».
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии. Его в отсутствие Труханова, который сейчас находится в отпуске, подписал и.о. мэра Михаил Кучук.
Согласно документу, Толмачев вступает в должность с 13 января 2021 года.
Также сообщается, что основанием для данного решения стало заявление Толмачева и представление вице-мэра – директора департамента финансов Одесского горсовета, и. о. управляющего делами исполкома горсовета Светланы Бедреги.
Напомним, ранее стало известно, что Толмачев подал декларацию как кандидат на пост вице-мэра по вопросам торговли и рекламы.
Ранее Толмачев баллотировался в депутаты Одесского горсовета, но не был избран.
Читайте также: Мэр Одессы Труханов отправил подчиненных на остров в Индийском океане.
Фото: УСИ