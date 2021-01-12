Новым и.о. вице-мэра Одессы назначен несостоявшийся депутат

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии. Его в отсутствие Труханова, который сейчас находится в отпуске, подписал и.о. мэра Михаил Кучук.

Согласно документу, Толмачев вступает в должность с 13 января 2021 года.

Также сообщается, что основанием для данного решения стало заявление Толмачева и представление вице-мэра – директора департамента финансов Одесского горсовета, и. о. управляющего делами исполкома горсовета Светланы Бедреги.

Напомним, ранее стало известно, что Толмачев подал декларацию как кандидат на пост вице-мэра по вопросам торговли и рекламы.

Ранее Толмачев баллотировался в депутаты Одесского горсовета, но не был избран.

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Фото: УСИ