В Одессе в связи с увеличением в последние дни спроса на вакцинацию от коронавируса с завтрашнего дня, 20 октября, центры массовой вакцинации будут работать и в будние дни.
Об этом информирует пресс-служба Одесского городского совета.
Где привиться от коронавируса в Одессе
Так, ежедневно с 9:00 до 18:00 сделать прививку от COVID-19 можно по таким адресам:
- пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;
- ул. Семена Палия, 125б, ТЦ DEPOt;
- ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;
- пр. Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;
- пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;
- Международный аэропорт «Одесса» (работает с 10:00 до 17:00).
Кроме того, привиться от коронавируса в будние дни одесситы могут во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) города. Их адреса:
ЦПМСП №2: ул. Маршала Говорова, 26;
ЦПМСП №3:
- Фонтанская дорога, 30/32;
- Фонтанская дорога, 110;
- ул. Ильфа и Петрова, 63/1;
- ул. Ушакова, 9;
- ул. Юхима Геллера, 43;
- ул. Левитана, 62;
ЦПМСП №4:
- ул. Левитана, 62.
- ул. Академика Филатова, 7а;
ЦПМСП №5: ул. Академика Заболотного, 59/1;
ЦПМСП №7:
- ул. Атамана Чепиги, 54;
- ул. Воробьева, 5;
- Балтская дорога, 40;
- Хабжибейская дорога, 32;
ЦПМСП №10:
- ул. Академика Гаркавого, 2;
- ул. Болгарская, 38;
ЦПМСП №12: ул. Пастера, 56;
ЦПМСА №14: ул. Торговая, 29/31;
ЦПМСП №16: ул. Гайдара, 1;
ЦПМСП №18: ул. Героев обороны Одессы, 52;
ЦПМСП №28: ул. Давида Ойстраха, 7.
Вакцинация проводится бесплатно, при себе нужно иметь паспорт, ИНН и мобильный телефон. При ревакцинации следует взять загранпаспорт для заполнения международного свидетельства о вакцинации.
Также сообщается, что у входов в «Сити-центры» желающих получить прививку будут встречать медработники, которые проведут их к месту вакцинации.
Напомним, на прошедших выходных Одесса отметилась двумя рекордами – по числу заразившихся коронавирусной инфекцией и по количеству привитых от COVID-19 горожан.
По данным горздрава, за последние три дня в Одессе сделано свыше 20 тысяч прививок.
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