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Центры массовой вакцинации от коронавируса в Одессе будут работать и в будние дни – адреса (видео)

Центры массовой вакцинации от коронавируса в Одессе будут работать и в будние дни – адреса (видео)

В Одессе в связи с увеличением в последние дни спроса на вакцинацию от коронавируса с завтрашнего дня, 20 октября, центры массовой вакцинации будут работать и в будние дни.
Об этом информирует пресс-служба Одесского городского совета.

Где привиться от коронавируса в Одессе

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Так, ежедневно с 9:00 до 18:00 сделать прививку от COVID-19 можно по таким адресам:

  • пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;
  • ул. Семена Палия, 125б, ТЦ DEPOt;
  • ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;
  • пр. Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;
  • пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;
  • Международный аэропорт «Одесса» (работает с 10:00 до 17:00).

Кроме того, привиться от коронавируса в будние дни одесситы могут во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) города. Их адреса:

ЦПМСП №2: ул. Маршала Говорова, 26;

ЦПМСП №3:

  • Фонтанская дорога, 30/32;
  • Фонтанская дорога, 110;
  • ул. Ильфа и Петрова, 63/1;
  • ул. Ушакова, 9;
  • ул. Юхима Геллера, 43;
  • ул. Левитана, 62;

ЦПМСП №4:

  • ул. Левитана, 62.
  • ул. Академика Филатова, 7а;

ЦПМСП №5: ул. Академика Заболотного, 59/1;

ЦПМСП №7:

  • ул. Атамана Чепиги, 54;
  • ул. Воробьева, 5;
  • Балтская дорога, 40;
  • Хабжибейская дорога, 32;

ЦПМСП №10:

  • ул. Академика Гаркавого, 2;
  • ул. Болгарская, 38;

ЦПМСП №12: ул. Пастера, 56;

ЦПМСА №14: ул. Торговая, 29/31;

ЦПМСП №16: ул. Гайдара, 1;

ЦПМСП №18: ул. Героев обороны Одессы, 52;

ЦПМСП №28: ул. Давида Ойстраха, 7.

Вакцинация проводится бесплатно, при себе нужно иметь паспорт, ИНН и мобильный телефон. При ревакцинации следует взять загранпаспорт для заполнения международного свидетельства о вакцинации.

Также сообщается, что у входов в «Сити-центры» желающих получить прививку будут встречать медработники, которые проведут их к месту вакцинации.

Напомним, на прошедших выходных Одесса отметилась двумя рекордами – по числу заразившихся коронавирусной инфекцией и по количеству привитых от COVID-19 горожан.

По данным горздрава, за последние три дня в Одессе сделано свыше 20 тысяч прививок.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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