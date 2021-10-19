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Коронавирус 19 октября: в Одесской области 1418 заболевших, 24 человека умерли

Коронавирус 19 октября: в Одесской области 1418 заболевших, 24 человека умерли

По состоянию на утро вторника, 19 октября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировали 1 418 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 24 человека скончались.

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Такие данные приводит Министерство охраны здоровья Украины.

Коронавирус в Одессе и области

Сутками ранее заболевших было 1367, а умерших 10. В целом на сегодня число зараженных COVID-19 в регионе выросло до 173 030.

За сутки от коронавирусной болезни умерли 24 жителя области (всего с начала пандемии 3 616), выздоровели 218 больных (всего 145 740 человека).

Коронавирус в Украине

В Украине на утро 19 октября официально подтверждено 15 579 новых случая COVID-19, тогда как сутками ранее их было 9 524. Таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 2 660 273.

За прошедшие сутки от осложнений COVID-19 скончались 538 украинцев (всего с начала пандемии 61 348), выздоровели 7 776 больных (всего 2 337 194 человека).

Напоминаем, что со вчерашнего дня, 18 октября, в Одесской области начали действовать ограничения «красной» зоны.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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