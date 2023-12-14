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Бывший райцентр в Одесской области изменит название: подробности

Бывший райцентр в Одесской области изменит название: подробности

В Одесской области сегодня, 14 декабря, состоятся общественные обсуждения по переименованию бывшего райцентра, поселка Тарутиного.

Об этом сообщили на facebook-странице Тарутинского поселкового совета.

В сообщении говорится, что во исполнение требований закона Украины о декоммунизации и избавлении от имперских названий и символов пришло время изменить название поселка.

Поэтому Тарутинский поссовет предлагает жителям поселка сегодня, 14 декабря, присоединиться к общественному обсуждению по вопросу переименования поселка Тарутино.

Собрание жителей села состоится в 16 часов в Доме культуры.

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Приглашаем всех активных и неравнодушных граждан присоединиться к обсуждению, —

написали на странице поселкового совета.

Справка.

Тарутино основано в 1814 году и называлось Анчокрак.

Свое настоящее название оно получило в честь победного наступления русской армии против французов, которое началось в октябре 1812 г. от села Тарутино Угодско-Заводского уезда Калужской губернии.

Первый толчок к проведению декоммунизации в Тарутино сделали в конце февраля 2016 — снесли памятник Ленину.

Ранее «Одесская жизнь» писала о селе Роща Теплицкой громады Болградского района, которую, согласно закону о декоммунизации, должны переименовать. Одно из предложенных названий – Зеленый Гай. Но некоторые жители села предлагают вернуть деревне старое немецкое название — Новый Париж.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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