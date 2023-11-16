Южный не может называться «Південним»: причины

Об этом на брифинге сообщила руководительница Южненского телевидения Ольга Годовенко.

Как сообщила директор, комиссия по переименованию Южного была создана еще в начале июля. На нее было возложено задача найти наиболее подходящее название для города.

И на одном из последних заседаний комиссии были избраны жителями города названия, наиболее пришедшиеся по душе. Больше всего голосов набрало название «Південне» — перевод на украинский язык из нынешнего названия.

Однако, по мнению Ольги Годовенко, это название не подходит Южному. Более того, она рассказала, что первоначально это название не фигурировало в перечне из 168 предложенных вариантов, за который должны были проголосовать жители. Но в дело вмешался мэр и предложил перевести нынешнее название города. И по мнению журналистки именно поэтому в этом году город не изменит название.

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Также Ольга Годовенко рассказала, что город Южный получил свое название, которое носит имперские корни. Ведь южным оно было по отношению к Москве, а не Украине. Более того, город находится севернее самой Одессы. Поэтому оставлять настоящее название или делать его перевод неуместно, считает журналистка.

Предложенное мэром название «Південне» набрало большинство голосов. Было еще несколько названий, за которые жители Южного голосовали: Аджалик, Аненталь, Причерноморск, Солнечноморск, Мореслав, Портовск, Тилигул.

По ее словам, до того, как название «Південне» было включено в перечень, журналисты Южного провели опрос среди трех тысяч респондентов. И больше всего голосов тогда было отдано за название «Причерноморск».