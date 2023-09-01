В Тарутино в Одесской области открыли стелу героям, которых убила россия

В День Независимости Украины в поселке Тарутино состоялось открытие стелы с мемориальными досками одиннадцати Героям Тарутинщины, погибших в российско-украинской войне.

С первых дней полномасштабного вторжения более трехсот жителей Тарутинской громады встали на защиту Родины в рядах Вооруженных сил и территориальной обороны. Двадцать два наших земляка погибли.

Все они защищали Украину и отдали самое дорогое — свою жизнь.

Склонив головы в минуте молчания, все присутствовавшие отдали честь светлой памяти воинов.

Тарутинский поселковый голова Савва Чернев выразил искренние соболезнования семьям погибших и отметил, что светлая память о Героях Тарутинщины навсегда останется в сердцах их земляков, а мемориальный комплекс будет постоянным напоминанием нам и следующим поколениям о патриотизме и подвиге наших воинов.

Поселковый председатель и депутат областного совета Михаил Шмушкович вручили «Орден матери бойца» Ирине Ботезат, маме Теодора Талкива, и Валентине Казаковой, маме Вячеслава Казакова.

За активную волонтерскую деятельность и всестороннюю поддержку военнослужащих отличием «Волонтер Украины» награжден предприниматель из Тарутиного Игоря Коева, который производит для военных буржуйки. О его волонтерской деятельности писала газета «Одесская жизнь».

Завершилось мероприятие возложением цветов у мемориального комплекса погибшим воинам Тарутинщины.