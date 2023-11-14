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Зеленый Гай или Новый Париж: в Одесской области собираются переименовать село

Зеленый Гай или Новый Париж: в Одесской области собираются переименовать село

Село Роща Теплицкой громады Болградского района по закону о декоммунизации должно быть переименовано. Одно из предложенных названий – Зеленый Гай. Но некоторые жители села предлагают вернуть селу старое немецкое название.

Чтобы узнать мнение людей, опрос проводился в каждом дворе, пишет одно из региональных изданий.

В селе зарегистрировано 180 жителей, но фактически проживает 113. Но активность в переименовании родного села проявили только 19 жителей — именно такое количество людей дважды приходило на собрание, чтобы принять участие в общественных обсуждениях.

Последнее собрание, которое было еще в сентябре, тоже провалилось. Об этом сообщил глава Теплицкой громады Иван Леонтьев.

Поэтому местные власти в октябре провели опрос, обойдя все домовладения в селе. Большинство жителей поддержали название Зеленый Гай.

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Но были и другие предложения. Одна из них – вернуть населенному пункту старое немецкое название – Новый Париж, которое село носило до 14 ноября 1945 года.

По словам главы громады, в декабре состоится сессия сельсовета, на которой и рассмотрят результаты опросников жителей села Роща. Депутаты должны будут утвердить новое название села, а решение, принятое на сессии, будет направлено в Кабмин.

Напомним, депутаты города Южный отправят обращение в столицу, чтобы город исключили из перечня названий для переименования, поскольку не видят причин менять городу название.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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