Колишній райцентр на Одещині змінить назву: подробиці

На Одещині сьогодні, 14 грудня, відбудуться громадські обговорення щодо перейменування колишнього райцентру, селища Тарутиного.
Про це повідомили на facebook-сторінці Тарутинської селищної ради.
У повідомленні йдеться, що на виконання вимог закону України про декомунізацію та позбавлення від імперських назв і символів, прийшов час змінити назву селища.
Тому Тарутинська селищна рада пропонує мешканцям селища сьогодні, 14 грудня, долучитися до громадського обговорення з питання перейменування селища Тарутине.
Збори мешканців села відбудуться о 16 годині в Будинку культури.
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Запрошуємо всіх активних та небайдужих громадян долучитися до обговорення, –
написали на сторінці селищної ради.
Довідка.
Тарутине засновано в 1814 році й називалося Анчокрак.
Свою теперішню назву воно дістало на честь переможного наступу російської армії проти французів, який розпочався в жовтні 1812 р. від села Тарутиного Угодсько-Заводського повіту Калузької губернії.
Перший поштовх до проведення декомунізації у Тарутиному зробили в кінці лютого 2016 року – знесли пам’ятник Леніну.
Раніше “Одеське життя” писало про село Роща Теплицької громади Болградського району, яке, згідно із законом про декомунізацію, мають перейменувати. Одна із запропонованих назв – Зелений Гай. Але деякі мешканці села пропонують повернути селу стару німецьку назву – Новий Париж.