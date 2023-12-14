Колишній райцентр на Одещині змінить назву: подробиці

Про це повідомили на facebook-сторінці Тарутинської селищної ради.

У повідомленні йдеться, що на виконання вимог закону України про декомунізацію та позбавлення від імперських назв і символів, прийшов час змінити назву селища.

Тому Тарутинська селищна рада пропонує мешканцям селища сьогодні, 14 грудня, долучитися до громадського обговорення з питання перейменування селища Тарутине.

Збори мешканців села відбудуться о 16 годині в Будинку культури.

Запрошуємо всіх активних та небайдужих громадян долучитися до обговорення, –

написали на сторінці селищної ради.

Довідка.

Тарутине засновано в 1814 році й називалося Анчокрак.

Свою теперішню назву воно дістало на честь переможного наступу російської армії проти французів, який розпочався в жовтні 1812 р. від села Тарутиного Угодсько-Заводського повіту Калузької губернії.

Перший поштовх до проведення декомунізації у Тарутиному зробили в кінці лютого 2016 року – знесли пам’ятник Леніну.

Раніше “Одеське життя” писало про село Роща Теплицької громади Болградського району, яке, згідно із законом про декомунізацію, мають перейменувати. Одна із запропонованих назв – Зелений Гай. Але деякі мешканці села пропонують повернути селу стару німецьку назву – Новий Париж.