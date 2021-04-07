Бриллианты губернатора и беспредел застройщика: самые интересные новости Одессы за 6 апреля

Во вторник, 6 апреля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

Одесские активисты, а также депутаты фракций «Европейской Солидарности» в городском, районном и областном советах вышли на митинг, протестуя против установки мемориального знака в память о погибших в Доме Профсоюзов 2 мая 2014 года.

Губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий задекларировал бриллиантовые украшения и миллионы гривен наличными.

Строительная компания «Одесабуд» удалила все крупные деревья вокруг бывших теннисных кортов на Лидерсовском бульваре. При этом никаких разрешительных документов на удаление деревьев по этому адресу городской департамент экологии не выдавал.

А вот пройти по бульвару Жванецкого от улицы Торговой до улицы Гоголя теперь невозможно: он огражден до Шахского дворца.

И напоследок немного позитива: в одесском «доме с иллюминаторами» восстановили старинную роспись потолка, а на фасаде дома №19 на улице Пастера починили нависшую плиту.

Фото ОО «Зеленый лист»