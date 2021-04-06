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Уже не рухнет: в Одессе починили нависшую плиту на фасаде дома на Пастера (фото)

Уже не рухнет: в Одессе починили нависшую плиту на фасаде дома на Пастера (фото)

Нависшая фасадная плита дома на углу улиц Пастера и Торговой уже перестала быть «сигналом бедствия»: сегодня ее починили.

Более месяца тому назад «Одесская жизнь» сообщала об угрозе: дом №19 на углу улиц Пастера и Торговой был огражден предупредительной лентой. Там с фасада нависала огромная треснувшая плита.

Более месяца можно было наблюдать, как оградительная лента то появлялась, то исчезала, а огромная плита продолжала нависать. Место было более чем опасным: чтобы увидеть эту плиту, нужно было поднять голову, а со стороны Торговой ее вообще не было видно.

«Рухнет – не рухнет», – гадали те одесситы, которые были в курсе угрозы. «Зачем тут эта лента!?», – возмущались те, кто не понимал, в чем дело.

Сегодня, 6 апреля, у фасада дома на Пастера, наконец, появилась техника, и одесситы любовались работой специалистов, избавивших их от реальной опасности.

Дом на Пастера, ремонт фасада

Дом на Пастера, ремонт фасада2

Дом на Пастера, ремонт фасада4

Дом на Пастера, ремонт фасада5

Кстати, о доме на Пастера, 19 «Одесская жизнь» не так давно рассказывала в материале, посвященном этой старейшей одесской улице.

Дом примечателен тем, что у него проходной двор, в нем сохранилась цистерна из прошлых времен, у него есть «в запасе» забавный чисто одесский стрит-арт, а еще он считается одним из самых «киношных» домов города.

Напомним, в одесском «доме с иллюминаторами» в Лютеранском переулке восстановили старинную роспись потолка.

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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