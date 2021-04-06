Бриллианты и миллионы наличкой: что задекларировал губернатор Одесской области Гриневецкий

Глава Одесской облгосадминистрации подал декларацию о доходах за 2020 год.

Она опубликована на сайте Национального агенства противодействия коррупции.

В частности, семья Гриневецкого владеет двумя объектами недвижимости 835,7 кв. м (дом) и 48,6 кв. м, которые записаны на супругу губернатора. Также ей принадлежат змельные участки 1 тыс. 203 кв. м и 713 кв. м.

Сергей Гривнецкий держит на сви счетах в банках 307 тыс. 352 грн, а наличкой – 4 млн 657, 384 тыс. есть у него и слитки из драгоценных банковских металлов на 855,225 грн. У жены губернатора Ольги Гриневецкой есть 19,656 тыс грн в банках и 3 млн 886 тыс. 701 грн наличкой.

Она же владеет тремя брилоиантовыми украшениями, швейцарскими часами “Омега”, а губернатор – швейцарскими часами Patek Phillipe, антиквартной иконой “Спас Вседержитель”. А машин в семье главы ОГА нет.

Гриневецкий в 2020 году получил 129, 855 тыс. грн пенсии и 48, 821 тыс. грн зарплаты на должности губернатора.

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала об официальных доходах мэра Одессы Геннадия Труханова.

Читайте также: Сергей Гриневецкий: что известно о новом-старом губернаторе?