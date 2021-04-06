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Бульвар Жванецкого в Одессе перекрыли до улицы Гоголя (фото) 

Бульвар Жванецкого в Одессе перекрыли до улицы Гоголя (фото) 

Пройти по бульвару Жванецкого от улицы Торговой до улицы Гоголя теперь невозможно: он огражден до Шахского дворца.

В Одессе продолжается второй этап капитального ремонта бульвара Жванецкого — на участке от улицы Торговой до улицы Гоголя.

Но если этот участок ранее был перекрыт металлическим ограждением от ул. Торговой до ул. Преображенской (до памятника Апельсину), то теперь ограждение протянули до улицы Гоголя, «задев» и торец Шахского дворца.

Теперь по бульвару добраться до Шахского дворца, Тещиного моста, Уголка старой Одессы через бульвар Жванецкого не получится: его нужно обходить. Правда «пробраться» на улицу Преображенскую через бульвар все же возможно, во всяком случае, на сегодняшний день.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что на уже «сданном» участке бульвара Жванецкого снова идут ремонтные работы: там чинят «гуляющую» плитку.

Фото: Мария Котова

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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