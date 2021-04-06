Новости Одессы и Одесской области

Строительный беспредел в Одессе: застройщик вырубил деревья вокруг теннисных кортов на Лидерсовском бульваре (фото)

Строительный беспредел в Одессе: застройщик вырубил деревья вокруг теннисных кортов на Лидерсовском бульваре (фото)

Строительная компания «Одесабуд» удалила все крупные деревья вокруг бывших теннисных кортов на Лидерсовском бульваре.
Об этом сообщил глава общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский.

При этом, по данным общественника, никаких разрешительных документов на удаление деревьев по этому адресу городской департамент экологии не выдавал. Более того, несмотря на то, что строительство на Лидерсовском бульваре идет полным ходом, отсутствует собственно разрешение на проведение этих работ со стороны Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

«Очень странно, что ни председатель депутатской комиссии по экологии Богдан Гиганов, ни вице-мэр по строительству Михаил Кучук не замечают нарушения закона Украины на строительной площадке депутата ДД (партии «Доверяй делам» – прим. ред.) Андрея Кисловского. Именно они обещали строго контролировать все без исключения стройки в Одессе», – констатирует Балинский.

Между тем, по словам главы «Зеленого листа», противозаконное удаление деревьев и отсутствие декларации – это не единственные нарушения на данном объекте: здесь очень велика вероятность обрушения стенок котлована, так как здания возводятся с заступом за «красные границы» улиц вплотную к пешеходной дорожке, и в случае обрушения могут пострадать прохожие.

«Никаких работ по укреплению стенок котлована не проводилось!» – добавил общественник.

Балинский также напомнил, что ранее на стройке Кисловского чуть ниже по склону уже имел место трагический инцидент: тогда при обрушении автокрана погиб рабочий.

Экоактивисты уже написали по поводу незаконного удаления деревьев заявление в Госэкоинспекцию Юго-Западного округа и информационный запрос в КП «Горзелентрест» по поводу наличия охранных обязательств по данной территории.

стройка на Лидерсовском бульваре8
стройка на Лидерсовском бульваре2
стройка на Лидерсовском бульваре3
стройка на Лидерсовском бульваре4
стройка на Лидерсовском бульваре5
стройка на Лидерсовском бульваре
стройка на Лидерсовском бульваре6

Напомним, в сентябре 2020 года одесситы опубликовали в Едином реестре обращений граждан городского совета петицию, в которой просили остановить незаконную застройку теннисных кортов в парке Шевченко.

По словам автора петиции, горсовет отдал под застройку частным лицам участок земли в исторической части города, возле Аллеи Славы на Лидерсовском бульваре. На этом месте застройщик хочет возвести 7-этажный отель. Также сообщалось, что во время проведения экспертизы этого участка в 2006 году обнаружили 4-метровую полость, заполненную водой. Тогда выяснилось, что строительство на данном участке недопустимо, так как любые строительные работы повлекут разрыв линзы подземного озера и затопление рядом стоящих домов.

Фото ОО «Зеленый лист»

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить