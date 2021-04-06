Строительный беспредел в Одессе: застройщик вырубил деревья вокруг теннисных кортов на Лидерсовском бульваре (фото)

Строительная компания «Одесабуд» удалила все крупные деревья вокруг бывших теннисных кортов на Лидерсовском бульваре. Об этом сообщил глава общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский.

При этом, по данным общественника, никаких разрешительных документов на удаление деревьев по этому адресу городской департамент экологии не выдавал. Более того, несмотря на то, что строительство на Лидерсовском бульваре идет полным ходом, отсутствует собственно разрешение на проведение этих работ со стороны Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

«Очень странно, что ни председатель депутатской комиссии по экологии Богдан Гиганов, ни вице-мэр по строительству Михаил Кучук не замечают нарушения закона Украины на строительной площадке депутата ДД (партии «Доверяй делам» – прим. ред.) Андрея Кисловского. Именно они обещали строго контролировать все без исключения стройки в Одессе», – констатирует Балинский.

Между тем, по словам главы «Зеленого листа», противозаконное удаление деревьев и отсутствие декларации – это не единственные нарушения на данном объекте: здесь очень велика вероятность обрушения стенок котлована, так как здания возводятся с заступом за «красные границы» улиц вплотную к пешеходной дорожке, и в случае обрушения могут пострадать прохожие.

«Никаких работ по укреплению стенок котлована не проводилось!» – добавил общественник.

Балинский также напомнил, что ранее на стройке Кисловского чуть ниже по склону уже имел место трагический инцидент: тогда при обрушении автокрана погиб рабочий.

Экоактивисты уже написали по поводу незаконного удаления деревьев заявление в Госэкоинспекцию Юго-Западного округа и информационный запрос в КП «Горзелентрест» по поводу наличия охранных обязательств по данной территории.

Напомним, в сентябре 2020 года одесситы опубликовали в Едином реестре обращений граждан городского совета петицию, в которой просили остановить незаконную застройку теннисных кортов в парке Шевченко.

По словам автора петиции, горсовет отдал под застройку частным лицам участок земли в исторической части города, возле Аллеи Славы на Лидерсовском бульваре. На этом месте застройщик хочет возвести 7-этажный отель. Также сообщалось, что во время проведения экспертизы этого участка в 2006 году обнаружили 4-метровую полость, заполненную водой. Тогда выяснилось, что строительство на данном участке недопустимо, так как любые строительные работы повлекут разрыв линзы подземного озера и затопление рядом стоящих домов.

Фото ОО «Зеленый лист»