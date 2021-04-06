Одесские активисты устроили пикет против установки мемориала «куликовцам» (фото, видео)

Сегодня, 6 апреля, одесские активисты, а также депутаты фракций «Европейской Солидарности» («ЕС») в городском, районном и областном советах вышли на митинг у у здания-«стекляшки» на улице Канатной, 83, где заседает Одесский районный совет. Они протестовали против установки мемориального знака в память о погибших в Доме Профсоюзов 2 мая 2014 года.

Напомним, инициативу об установлении мемориального знака на Куликовом поле поддержали пять из шести фракций депутатов Одесского райсовета на внеочередном заседании, состоявшемся 2 апреля. При этом фракция «ЕС» в голосовании не участвовала.

Участники сегодняшней акции сочли такие действия райсовета пророссийским реваншем, который несет большой вред Украине в информационной войне со страной-агрессором, а также представляет реальную угрозу для безопасности города.

Также депутаты одесского райсовета от «ЕС» потребовали проведения внеочередной сессии, чтобы отменить рассмотрение возможности установки доски «куликовцам». Они заявили, что инициируют процесс отставки главы райсовета Виталия Барвиненко, который также проголосовал «за» памятный знак.

Митингующие требовали, чтобы к ним вышли глава райсовета Виталий Барвиненко и глава Одесского района Юрий Крук. Но вместо них вышли сотрудники канцелярии райсовета, которые сообщили, что решения об установлении мемориального знака нет, а Барвиненко и Крука нет на месте.

Справка:

2 мая 2014 года футбольные болельщики одесского «Черноморца» и харьковского «Металлиста» запланировали перед матчем своих команд проукраинский марш по центру Одессы. Ранее их оппоненты-антимайдановцы начали призывать в соцсетях к нападению на участников этого движения, что и произошло. Противостояние, начавшееся в центре Одессы (тогда были застрелены десятник «Правого сектора» Игорь Иванов и майдановец Андрей Бирюков) закончилось масштабным пожаром в Доме профсоюзов на Куликовом поле. Тогда погибли 48 человек.

Фото: Odessa online, видео: Думская