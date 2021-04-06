В одесском доме с иллюминаторами восстановили старинную роспись (фото)

В центре Одессы началась реставрация исторического дома Вагнера (фото) В самом центре Одессы, на улице Дерибасовской, на углу с улицей Екатерининской, начали реставрацию памятника архитектуры — исторического дома Вагнера. Наш корреспондент побывал там и сделал несколько кадров. ПОДРОБНЕЕ

Одесский дом Руссова: фасад обрастает проблемами, новая плитка требует очередного ремонта (фото) В Одессе обновленный дом Руссова после зимы со снегами предстает перед нами в марте далеко не в лучшем виде. Фасад являет собой довольно печальное зрелище, а тротуар рядом в виде новой брусчатки и плитки стал и вовсе проблемным. ПОДРОБНЕЕ