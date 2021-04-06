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В одесском доме с иллюминаторами восстановили старинную роспись (фото)

В одесском доме с иллюминаторами восстановили старинную роспись (фото)

Роспись одного потолка в одесском доме с иллюминаторами в Лютеранском переулке подошла к концу. Сейчас начат сбор средств для восстановления еще одной росписи в этом доме.

Дому с иллюминаторами (дому Балашева) в Лютеранском переулке, 5, о котором недавно рассказывала «Одесская жизнь», в этом году повезло. Здесь установлена отреставрированная старинная дверь, закончена роспись потолка (на заглавном фото), на которую был объявлен сбор средств, и сейчас сообщество «Архитектура Одессы» объявило сбор средств на еще одну потолочную роспись

«На потолке вестибюля 2-го подъезда восточного крыла внутридворового флигеля доходного дома П. Балашева 1899 года найдена великолепная роспись, которую можно отреставрировать», — сообщает «Архитектура Одессы».

Внести свой посильный вклад можно по ссылке.

Фото: Архитектура Одессы/Facebook

 

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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