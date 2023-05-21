Боксер из Одесской области Василий Ломаченко проиграл американцу и не стал чемпионом мира

Боксер из Одесской области Василий Ломаченко проиграл в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе американцу Дэвиду Хейни.

Поединок состоялся в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand Garden Arena вечером субботы, 20 мая 2023 года. На кону стоял статус абсолютного чемпиона мира по боксу в легком дивизионе. Боксеры боролись за пояса WBO, WBC, WBA и IBF.

Для Ломаченко это был 20-й бой на профессиональном ринге, он потерпел третье поражение в карьере. Непобежденный Хейни выиграл свой 30-й поединок и защитил звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

35-летний Ломаченко – бывший чемпион мира в легком весе. Он имел возможность вернуть себе звание чемпиона мира: в октябре 2020 года он проиграл Теофимо Лопесу, потеряв чемпионские пояса WBA, WBC и WBO.

После потери чемпионских поясов Ломаченко провел два поединка и в обоих победил. К третьему же украинец подходил в статусе претендента на звание абсолютного чемпиона мира – ответный шанс ему предоставил Дэвин Хейни.

Напомним, накануне поединка Ломаченко сделал странное заявление, отвечая на вопрос о войне в Украине. Кроме того, перечисляя главные символы своей жизни, Ломаченко поставил Украину на четвертое место и даже не упомянул ее название.

Также сообщалось, что непобежденный чемпион не подал руки своему сопернику Ломаченко.

Показательно, что в первом же комментарии после проигрыша Ломаченко не сказал ни слова ни войне ни о российской агрессии. Зато отметил, что будет помогать «своей православной церкви» (боксер является воцерковленным верующим украинской православной церкви московского патриархата, чьи представители оправдывают действия рф по вторжению в Украину).

Ранее Ломаченко не раз попадал в скандальные ситуации, например, когда сделал совместное фото с любимцем Кадырова и когда разместил на своей странице в Инстаграм видео с прововедью архиерея УПЦ Московского патриархата, за что даже был внесен в список предателей.

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Фото УНИАН