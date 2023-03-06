Боксер Ломаченко из Белгород-Днестровского сфотографировался с кадыровцем

Василий Ломаченко, экс-чемпион мира по боксу попал в очередной скандал — сфотографировался вместе с любимцем Кадырова, российским боксером Исламом Махачевым.

Ломаченко приобнял кадыровца и сделал с ним фото

Напомним, что Ломаченко выходец и города Белгород-Днестровский Одесской области. Спортсмен является приверженцем Украинской православной церкви и часто встречается с ее представителями, которые поддерживают политику россии и вторжение в Украину.

Из-за Василий Ломаченко не раз попадал в скандалы: то золотые медали свои в россию отправил, то проповедь священника с антиукраинскими высказываниями в своих соцсетях разместил.

За это движение «Чесно» его даже в государственные предатели записало.

А теперь вот решил сделать дружеский снимок с боксером из страны-агрессора, да еще и любимцем террориста Кадырова, который себя называет правителем Чеченской республики в составе россии. При этом Ломаченко даже приобнял Махачева.

Это произошло на турнире по боевым искусствам в Лас-Вегасе (США).

Общественник обвинил Ломаченко в поддержке российской агрессии

Блогер Сергей Стерненко в соцсетях так прокомментировал действия Василия Ломаченко:

«Пока у нас здесь война, Вася Ломаченко летает в США поразвлечься и пообниматься с россиянами. Имея разрешение на выезд за границу, Ломаченко улетел в Штаты, чтобы посмотреть чемпионат UFC — бои в смешанном стиле. Во время одного из перерывов Ломаченко подошел к россиянину Исламу Махачева приобнял его и сделал совместное фото”

Стоит отметить, что Махачев поддерживает агрессию против Украины.

При этом Стерненко обвинил Ломаченко, что тот тоже поддерживает эту агрессию.

“Больше наглости Ломаченко, меня удивляет только отсутствие реакции со стороны СБУ. Это абсолютное издевательство над нацией, которая борется , и максимальное пренебрежение ко всем жертвам этой войны», — отметил активист.

При этом, когда началось полномасштабное российское вторжение в феврале 2022 года, Василий Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны Белгород-Днестровского.

Василий Ломаченко — бывший чемпион мира по профессиональному боксу в трех дивизионах, олимпийский чемпион в 2008 и 2012 годах. Продолжает спортивную карьеру и сейчас, стремясь вернуть чемпионские пояса.

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