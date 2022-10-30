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Ломаченко в Нью-Йорке победил американского боксера

Ломаченко в Нью-Йорке победил американского боксера

Украинский спортсмен из Одесской области, Василий Ломаченко, признан победителем по очкам в боксерском поединке единогласным решением судей.

Бой проходил в Соединенных штатах Америки, на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, где Василий Ломаченко одержал победу над американским бойцом Джемейном Ортисом.

Поединок оказался непростым для нашего земляка. Ортис уже во втором раунде заставил украинца поволноваться. На атаки Василия он отвечал сильными ударами, но неутомимый Ломаченко взял американца скоростью и выносливостью. Силы покидали соперника быстрее, чем украинского бойца и в 10-м раунде американец оказался прижатым к канатам.

В итоги все судьи единогласно признали победителем украинца. Ломаченко победил со счетом: 115-113, 116-112, 117-111.

Когда поединок завершился, на арену вышел абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Гейни. Скорее всего именно он станет следующим противником Василия Ломаченко.

Поддержать нашего земляка приехал в Нью-Йорк украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александр Усик. Он не только посетил боксерский матч, но сопровождал и поддерживал Ломаченко в течении двух дней перед боем.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что после победного боя с Ричардом Комми Василий Ломаченко накинул на себя флаг родного Белгород-Днестровского (Аккермана). Это не понравилось многим болельщикам. Они считают, что спортсмен должен был взять флаг Украины.

Ломаченко часто упрекали в отсутствии украинского патриотизма и симпатии к россии. Но после российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года боксер не колеблясь вступил в ряды территориальной обороны Белгород-Днестровского.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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