20 мая в США пройдет бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе. Сейчас этот титул принадлежит американцу Дэвиду Хейни. А претендентом выступает боксер из Одесской области Василий Ломаченко.

Сегодня боксеры провели пресс-конференцию и “дуэль взглядов”. При этом Хейни поздоровался с Бобом Арумом (промоутер, который организует бой), но даже не посмотрел на нашего соотечественника и своего будущего соперника.

Бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе должен пройти 20 мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. Шоу бокса организован промоутерской компанией Top Rank, возглавляемой Бобом Арумом.

Интересно, что за время профессиональной боксерской карьеры, Хейни не потерпел ни одного поражения.

В Украине Ломаченко известен не только спортивными достижениями, но религиозно-политическими скандалами.

Василий Ломаченко является воцерковленным верующим УПЦ МП, церкви которая, не смотря на формальную независимость, подчиняется российской православной церкви и чьи представители оправдываю действия рф по вторжению в Украину.

Так, общественное движение ЧЕСНО занесло его в свой список предателей Украины.

Также мы писали, что боксер Ломаченко из Белгород-Днестровского сфотографировался с кадыровцем.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала что олимпийское золото Василия Ломаченко попало в Россию.

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