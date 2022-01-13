«Трубадур» на сцене Одесской оперы: испанские страсти, цыганская месть и поиски любви (фото)

Пронеслась новогодняя круговерть. Отблистал на цене Одесской оперы традиционный «Щелкунчик» и феерия детских сказок. А одним из первых в наступившем году спектаклей «взрослого» репертуара стала опера Джузеппе Верди «Трубадур» в постановке немецкого режиссера Тило Рейнхардта.

В Интернете и на сцене

Спектакль был обновлен в сентябре 2019 года. Поклонники же оперы, не получившие возможность оценить его из-за карантинных ограничений, могли услышать и увидеть запись новой постановки в Интернете. Одесский оперный «не поскупился» выложить премьерный спектакль в открытый доступ. Хотя, конечно, с живым театральным действом никакая запись конкурировать не может. Тем более что классическую оперу режиссер представил, практически, кровавым триллером. А типичная романтическая драма с запутанной интригой в его постановке стала рассказом об обреченности любви в мире эгоцентризма, жестокости и мести.

Отсыревшие стены и пылающие бочки

Сценография спектакля напрочь лишена лубочной оперной пестроты (художник-постановщик Карел Спанхак). Средневековые замки скорее напоминают сырые бункеры, подернутые серо-зеленым налетом. В покоях же благородной дамы ее светлая, лирическая каватина звучит на фоне стен, окрашенных кроваво-красным с черным – словно гарь от боевых пожарищ.

К тому же, каждая сцена спектакля отмечена лаконичным и емким штрихом – опять-таки, кроваво-красные цветы в руках влюбленного графа, предназначенные в дар его избраннице; гитара, с которой не может расстаться потерявшая своего возлюбленного девушка даже перед монашеским пострижением. Пылающая же огнем бочка, у которой греется цыганский табор, становится вечным напоминанием о палаческом костре.

Праздник для меломанов

Несмотря на запутанный и не особо логичный сюжет, «Трубадур» вот уже более 150 лет остается одной из самых популярных опер в мире. И, несомненно, одна из причин непреходящей любви к ней меломанов – богатство певучих, надолго запоминающихся мелодий.

Все великолепие насыщенного, экспрессивного музыкального полотна оперы удалось передать оркестру театра под руководством главного дирижера Одесской оперы Вячеслава Чернухо-Волича. Мощно, рельефно звучание хоров (хормейстер Валерий Регрут). Партии же героев исполнены не только вокального мастерства, но и драматического накала.

Роковой треугольник и проклятие цыганки

До жути колоритны графские наемники под командованием брутального обладателя бархатного баритона Феррандо (Виктор Шевченко): казарменные приколы и чуть ли ни сладострастная готовность пытать и убивать.

А вот табор цыганский приобрел феминистический уклон. Пока женщины куют и точат мечи, мужчины уютно отсиживаются в сторонке. К тому же, цыганки с оружием в руках вызволять похищенную красавицу тоже отправятся.

Прекрасная Леонора (Анна Бондаренко) столь поэтична и нежна, что совсем неудивительно, что за обладание ею бьются насмерть два пылких испанца. Беззаботная и мечтательная в начале спектакля, в его финале актриса достигает высокого драматического накала, трогая до глубины души.

И вполне понятно, почему прекрасная дама выбрала трубадура Манрико (Эдуард Мартынюк). Как не влюбиться хотя бы в его прекрасный голос, исполненный силы и страсти?

Хотя граф ди Луна (Виталий Белый) герою-любовнику в харизме отнюдь не уступает. Правда, страсть в клочья не рвет. Но голос великолепен – сильный, свободный, мужественный.

Вот только на благородных рыцарей соперники отнюдь не похожи – в пылу ссоры разъяренные альфа-самцы просто отшвыривают Леонору. Впрочем, Манрико и мать свою в сторону отбросить может. Такие уж они, испанские страсти – бессмысленные и беспощадные.

Опять-таки, мать-цыганка только и делает, что к мести единственного сына призывает. Сгустком, голосом неизбывной боли, испепеляющей ненависти предстала старая цыганка Азучена в потрясающем исполнении заслуженной артистки Украины Татьяны Спасской.

Реквием любви?

Любовь обречена на смерть среди насилия и жестокости. Поэтому погибает Леонора – единственный человек, поистине, умеющий любить.

В финале же изувеченная пытками Азучена поет над мертвым телом о свершившейся мести. И словно не осознает, что убит ее любимый, хотя и приемный сын. Главное – месть свершилась! Отпрыск проклятого цыганкой семейства убил своего родного брата.

Зритель же, после спектакля переполненный великолепной музыкой и бушующими страстями, задумается, вероятно, может ли выжить любовь в нашем мире. Ведь со времен средневековья человеческая природа не намного изменилась.