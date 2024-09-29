Язык жестов: из чего он состоит и как общаются люди с проблемами слуха

Жестовый язык универсален для всех стран?

Нет, в каждой стране свой жестовый язык. Речь — часть определённой культуры, она образуется исходя из того, как люди взаимодействуют на той или иной территории, поэтому, как и в любых языках, есть схожести, но в целом они разные.

Есть ли диалекты?

Да. Более того, например, в Украине диалектов жестового языка больше, чем в языке для слышащих.

Кто придумывает новые слова в жестовом языке и где они закрепляются?

Словаря определённого нет, а новые слова приходят с новым поколением. Как и в языке для слышащих. Но, несмотря на то, что даже в рамках одной страны существуют разные диалекты, существуют устаревшие жесты и новые, глухой глухого всегда поймёт.

Есть ли грамматика в языке жестов?

У глухих образное мышление. У них нет связной речи, они понимают конкретные слова, но грамотно составить текст у них не выйдет. Если с ними переписываться, например, то грамматика будет нарушена. Слабослышащие ещё могут адаптироваться, а глухим это даётся очень трудно.

Какие слова, существующие в разговорной речи, отсутствуют в жестовой из-за ненадобности?

В первую очередь — метафоры. У глухих их нет, они мыслят конкретно. Перевести на язык жестов стихотворение, сказку очень сложно так, чтобы глухие поняли. Ещё отсутствует ряд профессий, например, журналист. Отдельного жеста нет, он будет объясняться через два жеста: человек и журнал.

Или, например, риэлтор — тоже два жеста: человек и искать. Если глухие знают слово, но его нет в жестовом языке, они просто дактилируют его, то есть показывают по буквам. И таких слов очень много. Кроме того, часть жестов означают одно и тоже слово, поэтому надо исходить из контекста.

Если вы не знаете жесты, но знаете дактиль (алфавит глухих), можно ли общаться только с помощью него?

Реально, но очень сложно. Глухому будет сложно понять. Это как в разговорной речи общаться по буквам. Кроме того, глухие общаются очень быстро.