Язык жестов: как общаться со слабослышащим человеком?

Международный день жестового языка, который отмечается 23 сентября, — праздник молодой. Он был установлен Ассамблеей ООН в 2017 году. Жестовым языком пользуются люди, имеющие проблемы с речью и слухом, а их в мире более 70 миллионов.

В последнее время жестовый язык стал очень популярен и среди слышащих людей. Что же это за язык и можно ли, не зная его, объясниться с глухонемым человеком?

В каждой стране свой язык жестов

Жестовые языки признаны полноценными естественными языками, и от звуковых отличаются только тем, что слова в них не имеют числа, рода, падежа и времени. В мире существует более сотни жестовых языков, а также международный язык жестов.

Как и обычные языки, жестовые входят в свои языковые группы, например, американский, французский и русский — в одну языковую группу, а вот британский — в другую. Кроме того, в разных странах такие языки отличаются, так что китаец и немец вряд ли смогут полностью понять друг друга. По-разному выглядят жесты, обозначающие дни недели, месяцы и цвета.

Жестовый язык возник еще в XVIII веке в учебно-воспитательных центрах Франции и Германии для детей с нарушениями слуха. Через 200 лет, в 1951 году, была образована Всемирная федерация глухих, которая и предложила стандартизировать язык жестов. Международную вспомогательную систему коммуникации, или международный жестовый язык, который получил название «джестуно», разрабатывали почти 25 лет. Однако общению обычных людей это помогло мало. Несмотря на то, что джестуно существует, его чаще всего используют на международных встречах, сурдоолимпийских играх, и не все слабослышащие люди его знают.

Жестовый язык в Украине

В Украине статус жестового языка косвенно подтвержден в нескольких законах, однако специального закона о таком языке у нас пока нет. Украинское законодательство гарантирует право свободного использования жестового языка в общественной жизни, изучения, а также обучения при помощи украинского жестового языка. Также в Украине существуют проекты по использованию языка жестов полицейскими.

Универсальный способ общения

Отсутствие слуха лишает человека способности воспринимать то, что находится вне поля зрения. Поэтому таким людям приходится постоянно находиться в напряжении, чтобы понимать, что происходит вокруг.

При разговоре с глухими людьми нужно обязательно стоять лицом к лицу, так как при общении на языке жестов они вынуждены очень внимательно наблюдать за лицом и руками собеседника, чтобы понять, о чем им говорят.

Следует учесть, что слабослышащие люди чувствительны к небрежности в общении — их может обидеть даже недовольное выражение лица собеседника. Им нужно больше времени, чтобы понять сказанное, а иногда и несколько раз повторить.

Некоторые слабослышащие могут считывать слова, наблюдая за артикуляцией, но для большинства это все же сложно. Поэтому говорить нужно медленно, четко выговаривая фразы, использовать краткие и простые предложения.

Тем, кто не знает жестовой азбуки, проще всего общаться с глухим человеком при помощи письма. Если нет бумаги и ручки, можно использовать текст на мобильном телефоне. Но самый универсальный способ — это все же жесты, мимика.

Жестовые языки популярны в Америке

В США и Канаде жестовые языки стали популярны даже среди людей, не имеющих проблем со слухом. В 1973 году в Вашингтоне был основан Галлодетский университет — первый вуз в мире, где глухие из разных стран учатся вместе со слышащими. Для них была создана специальная программа обучения.

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