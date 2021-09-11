Одесский художественный музей готовит экскурсии для слабослышащих (видео)

Що перше спадає вам на думку, коли ви чуєте слово «інвалідність»? Як визначаєте її для себе? А що, якщо інвалідність криється не в самій людині, а в бар’єрах, що її оточують? Фізичних, організаційних і стереотипних — таких, що їх створює суспільство. Якщо виходити з цього визначення, саме в наших руках зробити світ навколо доступним для якнайширшої аудиторії.

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Музеї та культурні інституції загалом — це простори, які, окрім іншого, надають доступ до знань, отже є невід’ємною частиною життя всіх людей без винятку. Більш того, для культурних інституцій бути доступними — це обов’язок, адже вони почасти реалізують невід’ємне право кожної людини на вільний доступ до інформації та освіти.

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Саме тому ми розпочинаємо проєкт «Доступний музей на слух і дотик», в рамках якого ми зробимо Одеський художній доступнішим для, наприклад, таких людей, як Роман 👇🏻

І водночас розповімо вам більше про те, чому доступність важлива не тільки для людей з особливими потребами, а для кожного, що таке інклюзивність і для чого вона потрібна, а також наведемо приклади доступних просторів у світі, якими ми захоплюємося. Адже ми переконані, що обізнаність у цих питаннях і подолання стереотипів є надважливим кроком до доступності музею та інших просторів для людей з найрізноманітнішими потребами.

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Більше подробиць згодом 😌 Проєкт реалізовується за підтримки Українського культурного фонду (Український культурний фонд).

Опубликовано OFAM / Одеський художній музей Среда, 8 сентября 2021 г.