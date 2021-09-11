Одесский художественный музей готовит экскурсии для слабослышащих (видео)

Одесский художественный музей начинает проект «Доступный музей на слух и ощупь», в рамках которого готовит экскурсии на языке жестов, делая посещение музея доступным для людей с нарушением слуха.
Об этом сотрудники учреждения сообщают на своей странице в Facebook.
«Что первое приходит вам на ум, когда вы слышите слово «инвалидность»? Как определяете ее для себя? А что, если инвалидность кроется не в самом человеке, а в барьерах, которые ее окружают? Физических, организационных и стереотипных – таких, которые создает общество. Если исходить из этого определения, именно в наших руках сделать мир вокруг доступным для широкой аудитории. Музеи и культурные институты в целом – это пространства, которые, помимо прочего, предоставляют доступ к знаниям, следовательно является неотъемлемой частью жизни всех людей без исключения. Более того, для культурных институций быть доступными – это обязанность, ведь они отчасти реализует неотъемлемое право каждого человека на свободный доступ к информации и образования»,
– полагают в худмузее.
В дальнейших планах музея – ввести экскурсионную программу для людей с проблемами зрения.
Подробности музейщики пока не разглашают, но обещают предоставить их в ближайшее время.
Що перше спадає вам на думку, коли ви чуєте слово «інвалідність»? Як визначаєте її для себе? А що, якщо інвалідність криється не в самій людині, а в бар’єрах, що її оточують? Фізичних, організаційних і стереотипних — таких, що їх створює суспільство. Якщо виходити з цього визначення, саме в наших руках зробити світ навколо доступним для якнайширшої аудиторії.
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Музеї та культурні інституції загалом — це простори, які, окрім іншого, надають доступ до знань, отже є невід’ємною частиною життя всіх людей без винятку. Більш того, для культурних інституцій бути доступними — це обов’язок, адже вони почасти реалізують невід’ємне право кожної людини на вільний доступ до інформації та освіти.
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Саме тому ми розпочинаємо проєкт «Доступний музей на слух і дотик», в рамках якого ми зробимо Одеський художній доступнішим для, наприклад, таких людей, як Роман 👇🏻
І водночас розповімо вам більше про те, чому доступність важлива не тільки для людей з особливими потребами, а для кожного, що таке інклюзивність і для чого вона потрібна, а також наведемо приклади доступних просторів у світі, якими ми захоплюємося. Адже ми переконані, що обізнаність у цих питаннях і подолання стереотипів є надважливим кроком до доступності музею та інших просторів для людей з найрізноманітнішими потребами.
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Більше подробиць згодом 😌 Проєкт реалізовується за підтримки Українського культурного фонду (Український культурний фонд).
Опубликовано OFAM / Одеський художній музей Среда, 8 сентября 2021 г.
Проект «Доступный музей на слух и ощупь» реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.
Как сообщалось ранее, Одесский художественный музей получит статус «Национальный» к концу этого года.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что Одесская облгосадминистрация просит Минкульт сделать Одесский художественный музей национальным.
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Фото Марии Котовой