Одесский Дюковский парк: от Музея китобоев до «Bandidos»

«Когда я пою на широком просторе…». Гимн города из оперетты «Белая акация» вспоминается, когда смотришь на один из старейших павильонов у пруда в Дюковском парке. Как павильон зовется теперь?

Правильно, «Bandidos». Здесь располагается байкерский клуб. А людям какой профессии посвящена «Белая акация»? Правильно, китобоям. И, оказывается, именно этот старейший павильон в парке когда-то именовался совершенно иначе, и располагался в нем Музей китобойных флотилий «Слава» и «Советская Украина», проще — Музей китобоев.

Тогда сегодняшний Дюковский парк именовался в честь Победы, о его сегодняшнем состоянии мы недавно рассказывали. Сегодня же расскажем только об одном из его павильонов, построенном, как и многие другие, в пятидесятых годах прошлого века для областной выставки народного хозяйства. У зданий судьба порой складывается поразительно…

Он расположен у одного из прудов парка, в отличие от многих других не стал развалюхой. В пятидесятые годы здесь был Музей китобоев. Внешне «знаменовался» тем, что у его входа стояла гарпунная пушка, но еще более пристальное внимание привлекала арка из челюсти синего кита. Глядя на ее размеры (благо, старые фото дают нам возможность это увидеть), глаза расширялись сами собой: если это только челюсть, то каких же размеров должен быть сам кит?..

Как писал известный одесский фоторепортер Михаил Рыбак , 17-метровый скелет кита был одним из экспонатов Музея китобоев.

Администратор группы на ФБ «Слободка — наш район» Вячеслав Трегубов рассказывает, что в музее можно было увидеть зубы кашалотов, окаменевшие ушные раковины морских гигантов, разнообразные инструменты китобоев, фотографии и экземпляры многотиражки флотилии.

Музей был позже ликвидирован: китобойный промысел начали сворачивать.

Музей исчез, что появилось в павильоне? Вячеслав Трегубов напоминает: в начале 90-х и позже здесь была бильярдная «Карамболь» — место встреч криминальных авторитетов. Место для всех остальных считалось «нехорошим».

Потом и «Карамболь» исчез… Сейчас — байкерский клуб «Bandidos».

И вот как меняло предназначение это здание, так же менялась и панно на его фасаде. Мы сами можем это видеть на старых фотографиях.

Итак, когда здесь располагался Музей китобоев, то и панно было соответствующей тематики — китобойное судно в водах Антарктики, пингвины на льдине.

Позже изменилось и панно: теперь это была «картинка» озера, у которого располагался павильон, плакучие ивы, лебеди, «кусочек» Молдаванки.

Ну а сравнительно недавно фасад был полностью перекрашен, и никакого панно уже нет: на его месте — дополнительное окно…

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Фото — ресурс «Старая Одесса в фото», ФБ-страница «Слободка — наш район» и автора.