Улицу Екатерининскую и Дюковский парк в Одессе благоустроят к лету

В Одессе к началу туристического сезона планируют привести в порядок улицу Екатерининскую. Также в мэрии занялись благоустройством Дюковского парка.

На Екатерининской, по словам вице-мэра Дмит­рия Жемана, необходимо демонтировать неработающие электроопоры, восстановить наружное освещение, а также тротуарное покрытие, проваленные люки, выкорчевать пни, обустроить площадки для мусорных контейнеров.

Основную часть работ на Екатерининской хотят провести до 1 мая 2021 года, а полностью завершить их планируют к 1 июня. После чего благоустраивать начнут и другие центральные улицы.

Кроме того, в мэрии наконец-то обратили внимание на Дюковский парк. Там даже успели приступить к работам: уже заменили наружное освещение на центральной аллее, восстановили пешеходную часть вдоль улицы Балковской и очистили один из водоемов.

Теперь в планах вычистить второе озеро, удалить сухостой, подрезать и омолодить зеленые насаждения, восстановить пешеходные дорожки, лестничные пролеты, привести в надлежащий вид садовую мебель и полностью восстановить освещение на аллеях.

Работы в Дюковском планируют закончить также к 1 июня.

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