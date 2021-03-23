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В мэрии Одессы намерены привести в порядок Дюковский парк (видео)

В мэрии Одессы намерены привести в порядок Дюковский парк (видео)

Мэрия Одессы намерена привести в порядок Дюковский парк.
Об этом сообщил заммэра Одессы по вопросам деятельности исполнительных органов власти Дмитрий Жеман в своем еженедельном видеоотчете.

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Как рассказал вице-мэр, активные работы по восстановлению и приведению в порядок одного из знаковых парков города одесские коммунальщики начали в прошлом году. Тогда заменили наружное освещение на центральной аллее, восстановили пешеходную часть вдоль улицы Балковской и очистили один из водоемов.

Сейчас, по словам Жемана, в планах мэрии – «более системно заниматься этим парком»: вычистить оставшийся водоем, подрезать и омолодить зеленые насаждения, восстановить пешеходные дорожки и зоны и полностью восстановить наружное освещение в парке.

«То есть парк должен стать аналогом парка Победы», – пояснил вице-мэр.

Кроме того, Жеман сообщил, что городские власти намерены заменить мусорные контейнеры в центре города громоздкие на подземные, а также возобновить проведение санитарных дней и каждую неделю в один из дней проводить генеральную уборку в одном из районов города.

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