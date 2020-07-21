Спилили деревья, высушили пруд: одесситы требуют привести в порядок Дюковский парк

Суть: «Беспокоит судьба большого пруда в Дюковском, месяц назад воду из него спустили, висят объявления о чистке, но работы уже месяц никакие не ведутся! Погибло большое количество рыбы, черепах и лягушек, в парке воняет и стало неприятно находится! Рядом на днях пилили деревья рядом, некоторые их них были живые!».

Разбираться с ситуацией, как указано, будет Департамент экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета. Мы же напомним, что это далеко не первый случай, когда одесситы жалуются на ситуации в старейшем парке города.

Напомним также, что на одесской платформе «Общественного бюджета» (Социально активный гражданин) зарегистрирована петиция о расторжении договора с фирмой «Катюша», которая арендует Дюковский парк. Причина: «арендатор не предпринимает никаких действий по благоустройству зеленой зоны. Сейчас Дюковский парк находится в заброшенном состоянии. Для благоустройства парка поручить коммунальным службам привести все зеленые насаждения в порядок. Выделить деньги из бюджета города на реставрацию исторических зданий, в которых жил градоначальник г. Одессы Дюк де Ришелье. Стараниями этого человека Одесса превратилась в процветающий и богатый город. Это все наша история и часть культуры, которую нужно сохранять и передавать дальше по наследству, а не наблюдать как она разрушается. Обустроить на территории парка спортивные площадки. Нужно культивировать спорт и здоровье молодому поколению, также не все люди могут позволить себе ходить в спортзал, особенно пенсионеры».

Фото с ситуацией в парке приложены одесситами к обращению в Единый центр обращения граждан.