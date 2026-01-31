Ключевые моменты:
- Температура воздуха будет снижаться, ночью ожидается до –15 °С, местами до –20 °С.
- 31 января прогнозируют снег и штормовой ветер.
- На дорогах гололедица, а на море — сильное волнение и образование льда.
Погода в Одессе: похолодание и морозы
В Одессе и Одесской области в течение ближайших пяти дней ожидается понижение температуры воздуха. Особенно холодно будет вдоль морского побережья.
31 января синоптики прогнозируют умеренные осадки, в основном в виде снега. Местами возможны налипание мокрого снега и ухудшение видимости. В последующие дни осадки будут слабыми и пройдут не везде.
Ветер северного направления 31 января усилится до штормового — порывы могут достигать 15–20 м/с. Позже он станет умеренным, но холод сохранится.
С 1 февраля температура воздуха продолжит снижаться. Ночью ожидается от 10 до 15 градусов мороза, днем — от 5 до 10 градусов ниже нуля. В северных районах области морозы будут сильнее: ночью до –20 °С, днем до –13 °С.
На автодорогах области возможна гололедица, поэтому водителям советуют быть особенно осторожными. В море ожидается сильное волнение, температура воды составит 0–2 °С. В лиманах и местами у побережья продолжится образование льда.