Ключевые моменты:

Температура воздуха будет снижаться, ночью ожидается до –15 °С, местами до –20 °С.

31 января прогнозируют снег и штормовой ветер.

На дорогах гололедица, а на море — сильное волнение и образование льда.

Погода в Одессе: похолодание и морозы

В Одессе и Одесской области в течение ближайших пяти дней ожидается понижение температуры воздуха. Особенно холодно будет вдоль морского побережья.

31 января синоптики прогнозируют умеренные осадки, в основном в виде снега. Местами возможны налипание мокрого снега и ухудшение видимости. В последующие дни осадки будут слабыми и пройдут не везде.

Ветер северного направления 31 января усилится до штормового — порывы могут достигать 15–20 м/с. Позже он станет умеренным, но холод сохранится.

С 1 февраля температура воздуха продолжит снижаться. Ночью ожидается от 10 до 15 градусов мороза, днем — от 5 до 10 градусов ниже нуля. В северных районах области морозы будут сильнее: ночью до –20 °С, днем до –13 °С.

На автодорогах области возможна гололедица, поэтому водителям советуют быть особенно осторожными. В море ожидается сильное волнение, температура воды составит 0–2 °С. В лиманах и местами у побережья продолжится образование льда.