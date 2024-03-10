Анекдот дня: шо тянет Сару ночью к холодильнику

Не секрет, что кое-кого из нас таки упорно тянет к холодильнику, причем прямо среди ночи… А вот героиня нашего сегодняшнего анекдота четко определила причину этого явления:

– Сарочка, шо за дела? Шо тебя так тянет среди ночи к холодильнику?

– Моня, я таки думаю, шо это все магнитики!

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