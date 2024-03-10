Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: шо тянет Сару ночью к холодильнику

Анекдот дня: шо тянет Сару ночью к холодильнику

Привет, стойкие одесситы, и всех вас с воскресным днем! И таки по традиции желаем, чтоб он оказался для вас днем отдыха в самом наилучшем смысле. А для этого очень важно правильно его начать – например, с нашего утреннего анекдота!

Не секрет, что кое-кого из нас таки упорно тянет к холодильнику, причем прямо среди ночи… А вот героиня нашего сегодняшнего анекдота четко определила причину этого явления:

– Сарочка, шо за дела? Шо тебя так тянет среди ночи к холодильнику?
– Моня, я таки думаю, шо это все магнитики!

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