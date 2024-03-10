Анекдот дня: що тягне Сару вночі до холодильника

Привіт, стійкі одесити, і всіх вас із неділею! І таки за традицією хочемо, щоб цей день виявився для вас днем відпочинку в найкращому розумінні. А для цього дуже важливо правильно його почати – наприклад, з нашого ранкового анекдоту!
Не секрет, що декого з нас таки наполегливо тягне до холодильника, причому просто серед ночі… А ось героїня нашого сьогоднішнього анекдоту чітко визначила причину цього явища:
– Сарочка, шо за справи? Що тебе так тягне серед ночі до холодильника?
– Моня, я таки думаю, що це все магнітики!
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