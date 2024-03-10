Анекдот дня: що тягне Сару вночі до холодильника

Не секрет, що декого з нас таки наполегливо тягне до холодильника, причому просто серед ночі… А ось героїня нашого сьогоднішнього анекдоту чітко визначила причину цього явища:

– Сарочка, шо за справи? Що тебе так тягне серед ночі до холодильника?

– Моня, я таки думаю, що це все магнітики!

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