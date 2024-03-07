Анекдот дня: как Моня тёщу форшмаком угощал

А если уж и начать думать за приятное, то давайте таки вспомним, что уже весна и еще немного – и вот она, красавица дунаечка на наших рынках! И значит – самое время готовить форшмак!

И по такому случаю предлагаем сегодня вашему вниманию… Даже не анекдот, а целую историю про Моню и его тёщу:

…Это шо ж такого надо было мацать своими руками, шобы мыть их полчаса?

– Мама! Ни за шо не отгадаете. Это селедка.

– Шо селёдка? Ты мацал селёдку?

– Почему мацал? Чистил!

– Хто чистил? Ты?

– Ну! Ваша Циля сказала, шо если я хочу форшмак, то сам себе и делай. Вот! Она ж не любит чистить селёдку…

– Шо значит «ваша Циля»… Она и твоя тоже…

– Так… Ваша дочь, моя жена… Ваша она была раньше, чем стала моей…

– Моня! Не отвлекайся. И шо с селёдкой?

– Ну шо! Почистил. Отрезал все лишнее, выкинул внутренности. Икру отложил, а молоки оставил. Покрутил через мясорубку… Два раза…

– Шо-то я не поняла, как это в селедке и молоки и икра?

– Так селедочки было две штучки. Шо вы миня перебиваете. Вот возьмите лучше почистите яблочко. Шо вы так толсто шкурку режете… Потоньше… Мама! Не ешьте кожуру, а то забьете себе кишечник, отвечай потом за вас, как за здоровую.

– Моня! А шо это ты раскомандовался? Вдруг.

– А у нас кто на кухне, тот и командир. Лук чистить будете или где? Ойц, давайте я сам, а то ваши слезы мине будут дорого стоить…

– Моня! А и де ты так научился работать ножичком? Прямо музыка сердца…

– Жизнь научила, мама… Жизнь. Так… Перемешаем, чуток перчика… Маслице… Вам на черный хлеб или на белый?

– Щас я попробую… Ммм… Мне, пожалуй, в пиалушечку и ложечку… Не, не десертную, лучше столовую. Цимес! Самое оно…

– Мама! Может под удовольствие, пока Цилечка смотрит свой сериал, тяпнем по 50?.. А?

– Монечка, под такой форшмак не грех и соточку тяпнуть. Наливай, Монечка! Вот за шо я тебя люблю… За то шо ты, если хочешь покушать… Никада в одиночку не пьешь, тока с мамой.

Марина Гарник

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