Анекдот дня: как Моня тёщу форшмаком угощал

Утро доброе, стойкая Одесса и неунывающие и не теряющие бодрости духа одесситы! Да, врагу неймется, но мы не унываем, верно? А чтобы день удался, начните его на позитиве.
А если уж и начать думать за приятное, то давайте таки вспомним, что уже весна и еще немного – и вот она, красавица дунаечка на наших рынках! И значит – самое время готовить форшмак!
И по такому случаю предлагаем сегодня вашему вниманию… Даже не анекдот, а целую историю про Моню и его тёщу:
…Это шо ж такого надо было мацать своими руками, шобы мыть их полчаса?
– Мама! Ни за шо не отгадаете. Это селедка.
– Шо селёдка? Ты мацал селёдку?
– Почему мацал? Чистил!
– Хто чистил? Ты?
– Ну! Ваша Циля сказала, шо если я хочу форшмак, то сам себе и делай. Вот! Она ж не любит чистить селёдку…
– Шо значит «ваша Циля»… Она и твоя тоже…
– Так… Ваша дочь, моя жена… Ваша она была раньше, чем стала моей…
– Моня! Не отвлекайся. И шо с селёдкой?
– Ну шо! Почистил. Отрезал все лишнее, выкинул внутренности. Икру отложил, а молоки оставил. Покрутил через мясорубку… Два раза…
– Шо-то я не поняла, как это в селедке и молоки и икра?
– Так селедочки было две штучки. Шо вы миня перебиваете. Вот возьмите лучше почистите яблочко. Шо вы так толсто шкурку режете… Потоньше… Мама! Не ешьте кожуру, а то забьете себе кишечник, отвечай потом за вас, как за здоровую.
– Моня! А шо это ты раскомандовался? Вдруг.
– А у нас кто на кухне, тот и командир. Лук чистить будете или где? Ойц, давайте я сам, а то ваши слезы мине будут дорого стоить…
– Моня! А и де ты так научился работать ножичком? Прямо музыка сердца…
– Жизнь научила, мама… Жизнь. Так… Перемешаем, чуток перчика… Маслице… Вам на черный хлеб или на белый?
– Щас я попробую… Ммм… Мне, пожалуй, в пиалушечку и ложечку… Не, не десертную, лучше столовую. Цимес! Самое оно…
– Мама! Может под удовольствие, пока Цилечка смотрит свой сериал, тяпнем по 50?.. А?
– Монечка, под такой форшмак не грех и соточку тяпнуть. Наливай, Монечка! Вот за шо я тебя люблю… За то шо ты, если хочешь покушать… Никада в одиночку не пьешь, тока с мамой.
Марина Гарник
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