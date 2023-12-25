Анекдот дня: как Изя кушает вареники

Да, у кого сегодня Рождество, у того вчера был Сочельник. А одно из главных блюд в этот вечер какое? Вареники! А уж как обожает их герой нашего сегодняшнего анекдота!..

– Изечка! По два варэника на вилку таки некультурно.

– А шо делать, Роза Моисеевна, по три можно подавиться!!!

Мало одного анекдота? У нас таки есть еще: