Анекдот дня: как Изя кушает вареники

Всем привет и, можно сказать, с праздником, с новым (если можно так выразиться) Рождеством! Ведь как бы то ни было, а чем больше праздников, тем лучше, верно? А для еще более праздничного настроения вот вам немного одесского юмора.
Да, у кого сегодня Рождество, у того вчера был Сочельник. А одно из главных блюд в этот вечер какое? Вареники! А уж как обожает их герой нашего сегодняшнего анекдота!..
– Изечка! По два варэника на вилку таки некультурно.
– А шо делать, Роза Моисеевна, по три можно подавиться!!!
Мало одного анекдота? У нас таки есть еще:
- Что можно кушать на диете?
- Про одесского бармена;
- Про Рабиновича и борщ;
- Как Изя с тёщей отношения налаживал;
- Как в Одессе в гости зовут.