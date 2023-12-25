Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как Изя кушает вареники

Анекдот дня: как Изя кушает вареники

Всем привет и, можно сказать, с праздником, с новым (если можно так выразиться) Рождеством! Ведь как бы то ни было, а чем больше праздников, тем лучше, верно? А для еще более праздничного настроения вот вам немного одесского юмора.

Да, у кого сегодня Рождество, у того вчера был Сочельник. А одно из главных блюд в этот вечер какое? Вареники! А уж как обожает их герой нашего сегодняшнего анекдота!..

– Изечка! По два варэника на вилку таки некультурно.

– А шо делать, Роза Моисеевна, по три можно подавиться!!!

Сибирский кот, карикатура

Мало одного анекдота? У нас таки есть еще:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить