Анекдот дня про Рабиновича и борщ

— Рабинович, зачем в столовой Вы заказываете две половинки борща, а потом сливаете их в одну тарелку? Не проще ли делать как все — заказывать полный борщ?

— Сема, Вы не понимаете. Так у меня получается одна порция борща с двумя порциями сметаны.

Еще анекдоты: