Анекдот дня про Рабиновича и борщ

Доброе утро, одесситы! Редакция «Одесской жизни» желает всем хорошего настроения и продуктивного вторника. А также для поднятия настроения предлагает традиционный утренний анекдот.
— Рабинович, зачем в столовой Вы заказываете две половинки борща, а потом сливаете их в одну тарелку? Не проще ли делать как все — заказывать полный борщ?
— Сема, Вы не понимаете. Так у меня получается одна порция борща с двумя порциями сметаны.
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