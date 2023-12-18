Анекдот дня: что можно кушать на диете?

Привет, Одесса, одесситы и все примкнувшие к таковым! Надеемся, выходные у всех прошли неплохо и можно с новыми силами приступать к работе. А тех, кто к концу года немного подустал, пусть греет мысль о наступающих праздниках.
Ну, и по сложившейся традиции, без утреннего анекдота мы вас, само-собой, не оставим!
Итак, до Нового года все меньше и меньше дней… И хоть и непростые нынче времена, а все же праздник. И многим милым дамам наверняка хочется выглядеть на все сто. И кто-то наверняка даже сел ради этого на диету. Этим же озаботилась и героиня нашего сегодняшнего анекдота. Только вот муж ее отчего-то не в восторге:
– Арончик, я прочла в интернете, шо ни в одной диете не запрещено есть осетрину, крабов, лобстеров, красную и черную икру.
– Боже ж мой, Цилечка! А шо ж так мелочиться? Ешь уже сразу деньги!
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