Анекдот дня: что можно кушать на диете?

Итак, до Нового года все меньше и меньше дней… И хоть и непростые нынче времена, а все же праздник. И многим милым дамам наверняка хочется выглядеть на все сто. И кто-то наверняка даже сел ради этого на диету. Этим же озаботилась и героиня нашего сегодняшнего анекдота. Только вот муж ее отчего-то не в восторге:

– Арончик, я прочла в интернете, шо ни в одной диете не запрещено есть осетрину, крабов, лобстеров, красную и черную икру.

– Боже ж мой, Цилечка! А шо ж так мелочиться? Ешь уже сразу деньги!

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