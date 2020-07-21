АМПУ намерена самостоятельно убрать танкер Delfi с одесского пляжа

Администрация морских портов Украины намерена взять на себя все работы по подъему танкера Delfi.

Как сообщает АМПУ, это решение вызвано тем, что срок, который дали судовладельцу для эвакуации танкера, уже вышел.

“По оценке ДП «АМПУ», на сегодня у подрядной организации, которая привлечена судовладельцем, отсутствуют достаточные силы и средства для успешного завершения операции, и дело не в неудачной попытке”, – сказано в сообщении.

Напомним, ранее одесский бизнесмен Андрей Ставницер, компания которого также участвует в поднятии судна, заявил, что очередная попытка убрать танкер может состояться в четверг, 23 июля.

Попытки снять судно с мели 18 июля были неудачными.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что танкер при крушении повредил волнорез и мэрия готовит соответствующий иски к судовладельцу.

Напомним, во время недавнего визита в Одессу президента Украины Владимира Зеленского был назван новый срок, в который танкер должны убрать с пляжа – максимум 20 июля.

Ранее судноподъемная компания рассказала о трудностях в поднятии танкера со дна пляжа “Дельфин”.

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