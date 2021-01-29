безграмотность

Сужу об этом по магазинным вывескам, грифельным доскам, которые выставляют около заведений питания, или по ценникам. Например, однажды в павильончике в районе Привоза я увидела на ценнике просто волшебное название колбасы – «ОстанкЕнская».

Проходя по городу, я каждый раз натыкаюсь взглядом на объявления или вывески с грамматическими ошибками. Причем в равной мере это касается как русского, так и украинского языка. Конечно, можно сказать, что это не имеет никакого значения – подумаешь, вывеска! Но мне кажется, мало кто задумывается о том, что наши дети, читая подобные надписи, подсознательно усваивают ошибки и вырастают потом безграмотными людьми. Да и вывеска – это ведь не забор, где можно написать все что угодно.

Судя по всему, владельцы многих магазинов экономят на вывесках не по-детски. Еще не так давно текст любой фасадной надписи или рекламной брошюры обязательно вычитывал корректор, и ошибок практически не встречалось. Да, за это приходилось платить, но репутация

была дороже. Современные же владельцы магазинов о репутации, видимо, пекутся мало, а грамотность считают излишней роскошью.

На перекрестке Лунного переулка и Сегедской стоит маленький магазинчик, мимо которого я прохожу ежедневно. На его окне краской художественно выполнена надпись: «Вкусная колбаска. Сыры, колбасы, мясные деликОтесы». А ведь эту вывеску мимоходом ежедневно читают десятки школьников. Уверена, что многие так и запомнят это слово на всю жизнь.

Возможно, кто-то назовет это бурей в стакане воды, однако шестилетний внук моей подруги был уверен, что слово «мороженое» пишется с двумя буквами «н», так как такое написание он увидел где-то в центре города. Доказать ему, что это ошибка, двум филологам удалось с большим трудом. И подобных безграмотных объявлений и вывесок в городе много.

Я прекрасно понимаю, что сейчас народ черпает все познания не в бумажной литературе и словарях, а в интернете, где можно найти все – от «энциклопедических» сведений до рецептов лечения сложнейших заболеваний. Однако при этом люди забывают, что в интернете вольно пасется интеллектуальный «коронавирус» – невежественность. И никого не волнует, что многие «справочные» интернет-издания годятся только для третьего класса церковно-приходской школы, а «чудодейственные» рецепты способны, скорее, не вылечить болезнь, а добить того, кто ею страдает.

Поэтому хочется попросить: уважаемые сограждане, давайте из уважения к себе и своим детям будем хоть немного сомневаться в своих знаниях и проверять их, прежде чем вынести на всеобщее обозрение. Ведь, как справедливо сказал кто-то из философов, сомнение есть признак здорового интеллекта.

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