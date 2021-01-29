Василис БУМБУРАС: «Гефест» – это не про конкуренцию, это – про индивидуальность»

Украинский рынок недвижимости в последнее время переживает период активных перемен. В основном, перемены касаются законодательства, регулирующие работу в строительной сфере.

В таких условиях строительные компании вынуждены все время менять свой бизнес в соответствии с новыми правилами игры.

Кроме того, многие нюансы в этой сфере связаны с политической и социально-экономической стабильностью в стране.

Какие испытания сегодня проходит украинский строительный рынок?

Стало ли тяжело вести бизнес в условиях новой реальности, связанной с короновирусом? О конкуренции, технологиях, перспективах мы поговорили с исполнительным директором строительной компании «Гефест» Василисом Бумбурасом.

– Василис, как сегодня себя ощущает строительный рынок в Одессе? Согласитесь, последние несколько лет были сложными для всех: изменения в политической среде, плюс мировая пандемия коронавируса.

– Для того, чтобы взглянуть на ситуацию в строительной сфере нашего города, достаточно проехать по основным его магистралям. Девелоперы строят, люди покупают. Причем, интерес к новым проектам компаний никуда не делся. Даже наоборот. Политика здесь не имеет никакого отношения. Она влияет исключительно на законодательную перспективу. Тот, кто приходит к власти, диктует изменения в соответствующие законы. И для нас, строителей, важно понимать, какими будут те или иные правила игры. «Гефест» на рынке уже достаточно давно. Для нас важны качество и четкий алгоритм действий. И согласно этим новым правилам будем строить дальше.

– Давайте вернемся к новой реальности. Мировая пандемия, связанная с коронавирусом, серьезно ударила по бизнесу тысяч предпринимателей по Украине и не то только. Кто-то, возможно, уже никогда не оклемается. Как обстоят дела «Гефеста»?

– Как бы странно это не прозвучало, но наша компания пока не ощутила никаких изменений. Мы продолжаем работать в прежнем режиме. Темпы строительства не уменьшились. Скорее наоборот – увеличились. Процесс на всех наших объектах, как видно по фотографиям, налажен с точки зрения оперативности. Но есть технологии строительства. И качество зависит именно от них. Для нас самое важное – количество довольных жителей и инвесторов. Это наш мотиватор.

– Василис, кто разрабатывает проекты жилкомплексов «Гефеста»?

– Все наши проектировщики украинские. Наш проектный отдел состоит из 100 профессионалов своего дела. Нужно также учитывать тот факт, что жилкомплексы «Гефеста» отличаются друг от друга архитектурным и дизайнерским решениями, поэтому мы следим за быстрыми технологическими изменениями, в новых Digital- и BIM-технологиях, которые очень быстро развиваются.

– Хотелось бы также узнать про строительные материалы, которые вы используете. Это только зарубежные материалы (скажем, из Греции), только украинские или некий микс?

– Все наши объекты строятся согласно европейским стандартам по украинским нормам. Используем много украинских материалов, так как стараемся максимально поддерживать местного производителя. К тому же, у нас есть собственное производство бетона, а также фасадных элементов. Безусловно, есть материалы, которые импортируем из Европы. Их качество выше украинского. К примеру, алюминиевый профиль, лифты, насосы, радиаторы и т.д. Ну, и конечно, куда же без греческого мрамора.

– Проверяют ли надзорные органы качество строительства ваших объектов?

– Конечно проверяют. Любой строительной компании нужно совеcтовать нормам и предоставлять правильную документацию. И отмечу, что мы всегда приветствуем эти проверки. Но кроме государственных проверок, у нас есть внутренняя система стандартов и проверки качества. И надо отдать должное: они у нас очень жесткие. К примеру, по закону ты должен отбирать выборочно 2 образца бетона в каждой партии приема бетона. А мы отбираем образец в каждом миксере. Затем эти образцы мы проверяем в нашей собственной лаборатории. После – отправляем дополнительно в независимую. Также проверяем конструкции, залитые бетоном с помощью ультразвука. Одним словом, мы уверены в качестве строительства наших объектов на все 110%.

– А как же активисты, общественники? Они часто упрекают строителей в ряде нарушений?

– Повторюсь: к конструктивному диалогу мы готовы со всеми. Мы уважаем мнение каждого человека. Если к нам есть вопросы – мы ответим. Только давайте уважать друг друга. Сегодня не нужно получать дополнительное образование, чтобы научиться различать заказные провокации против бизнеса от простого желания получить ответы на свои вопросы. Многие люди уже утомились от повторяющихся событий, которые транслируются в СМИ. И попросту перестали обращать внимание на эти процессы. Согласитесь, что неоправданные оправдывать нападки неизвестных персонажей ставят под сомнение саму идею их благих намерений. Мы придерживаемся цивилизованного диалога и подходов к любым конфликтным ситуациям.

– Кого в Одессе считаете своими конкурентами?

– Я бы перефразировал. У нас своя ниша и свой клиент. Люди идут в «Гефест» не потому, потому что доверяют нашему качеству, видят уникальность наших проектов, им нравятся локации жилкомплексов и наличие необходимой инфраструктуры. Наша компания имеет очень конкурирующие цены. Однако, «Гефест» – это не про конкуренцию, это – про индивидуальность вне ее.

Если говорить о других компаниях, то скажу о продуктивных рабочих взаимоотношениях со «Стиконом» и «Будовой». Причем, долгие годы.

– Давайте восстановим логику: конкурирующая цена и высокое качество строительства. Как у «Гефеста» это вышло в условиях такого количества предложений на рынке недвижимости?

– В «Гефесте» отработалась стратегия вертикальной организации строительства. Мы имеем в собственности всю необходимую технику – краны, экскаваторы и т.д. Практически ничего не берем в аренду.

Самостоятельно проектируем, самостоятельно производим необходимые материалы, начиная от свай и бетона, заканчивая ограждениями и фасадными элементами.

Все европейские товары покупаются большими партиями непосредственно у производителя. Также самостоятельно организовываем доставку этих товаров в Украину.

Весь этот организационный процесс дает высокий результат. Необходимо учитывать и объемы инвестиций, которые дают свои результаты.

Мы комплексно подошли к вопросу качества и контролируемой себестоимости.

– Василис, что Вы считаете самым главным достижением «Гефеста» в 2020-ом году?

– Увеличили количество рабочих мест. Никакая пандемия нам не помешала в этом вопросе. Сегодня наша компания насчитывает порядка 1200 сотрудников. Ни на один день не остановили ни одного рабочего.

Также мы создали свою управляющую компания «Гефест home», цель которой обеспечить благоприятные и безопасные условия проживания жильцов наших домов.

Стоит также отметить, что «Гефест» – социально ответственная компания. Мы вкладываем наши ресурсы в социально значимые проекты некоторых городов и страны в целом.

Пандемия, связанная с ковидом, сплотила многих бизнесменов. Мы были в их числе. В частности, профинансировали покупку ИВЛ для медучреждения. Помогали некоторым больницам со средствами индивидуальной защиты, а также помогали переоборудовать некоторые помещения, делали косметические ремонты, где это было срочно необходимо.

В Одессе мы известны своими инфраструктурными проектами, связанными с реконструкциями парков и скверов.

И приоритетным социальным проектом для нас является поддержка детей, оставшихся без родительского попечения. В этом направлении мы плотно работаем с волонтерами.

– Сейчас сложно предугадать, каким будет 2021 год. Тем не менее, каков план компании?

– План однозначно есть. Мы планируем построить порядка 200 тысяч квадратных метров. Сдать в эксплуатацию 6 наших объектов.

– Ваша семья почти 25 лет работаете в Одессе. Уже достаточно хорошо ее знает. Скажите, что вам нравится в Одессе, а что нет? Есть ли у вас какое-то хобби?

– В Одессе мне нравится то, что всегда что-то меняется, что-то происходит. И хоть это и сложные изменения, но они всегда к лучшему. Я очень люблю Украину, и, в частности, Одессу. Каждый месяц мне приходится жить в разных городах. Но когда меня спрашивают, где живешь, я говорю: в Одессе!

Хочу отметить, что в компании «Гефест» работают очень высокообразованные, трудолюбивые и мотивированные люди. И мы действительно считаем, что у нас трудоустроены лучшие из лучших. Что касается хобби, то у меня, к сожалению, не так много времени на хобби. Я люблю спорт. Это, пожалуй, единственное, на что всегда нахожу время. И то, не так много, как хотелось бы.

– А что бы вы пожелали гражданам, клиентам «Гефеста», в новом году?

– Многие из наших клиентов переедут в новые квартиры, которые мы сейчас им передаем. И я очень надеюсь, что 2021-ый год они начнут в своих новых домах. Не стоит отчаиваться. Мы справимся со всеми трудностями. Важно аккумулировать силы и энергию для новых достижений.

Источник: Деловая Одесса