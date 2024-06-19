Летнее солнцестояние: когда нас ждет самый длинный день в году

Летнее солнцестояние – это самый длинный день в году. В 2024 году он наступит в четверг 20 июня. В этот день по киевскому времени Солнце встанет в 4:46 и зайдет в 21:13. День продлится 16 часов и 27 минут, а ночь – всего 7 часов 33 минуты.
В этот день создается впечатление, что Солнце будто застывает в зените и никуда не движется в течение всего дня. А после его наступления световой день начинает медленно сокращаться.
С этим днем издавна было связано множество традиций и обрядов. Некоторые из них дошли и до наших дней.
Как празднуют день летнего солнцестояния
Праздник летнего солнцестояния широко празднуется разными народами. У славян он известен как Ивана Купала, у финнов – Юханнус, у латышей – Лиго.
До принятия христианства наши предки праздновали славянский праздник лета – Купала. Однако после крещения оно перестало совпадать с самым длинным днем года и стало отмечаться как рождество Иоанна Крестителя.
Ранее христиане восточного обряда отмечали Рождество Иоанна Крестителя 7 июля. Но из-за перехода на новый календарь дата праздника изменилась. Начиная с этого года этот праздник приходится на 24 июня.
Обряды, которые делали в этот день, как правило не игнорировали. Считалось, что они определяют, какой будет жизнь человека весь следующий год (например, будет ли человек счастливым, здоровым и удачливым).
День летнего солнцестояния: традиции и обряды
- По традиции, девушки в День летнего солнцестояния гадали и призывали любовь с помощью воды и растений.
- У тех, кто собрал целебную росу и умылся ею, был шанс укрепить свое здоровье.
- Если вы услышите песню сверчка, сразу же загадывайте желание. Магия и сила природы обязательно помогут их осуществить.
- В древности в День летнего солнцестояния люди собирали целебные травы, поскольку считалось, что в этот период лечебная сила растений возрастает в несколько раз.
- Люди обливались водой, плели венки, гадали, прыгали через костер и сжигали чучело в виде колеса, что символизировало Солнце (Ярило).
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Что можно делать в День летнего солнцестояния
- Счастливой приметой в этот день считается рано встать и увидеть рассвет – тогда в делах вас ждет успех.
- В день летнего солнцестояния очень полезен солнечный свет, поэтому обязательно стоит прогуляться на улице и насладиться теплом.
- В этот день лучше надевать яркую одежду с элементами желтого цвета, как дань солнцу.
- Очень важно сохранять позитивный настрой, чтобы весь следующий год сопровождала удача и гармония.
- В украинских народных верованиях солнцестояние считается очень удачным для творчества, саморазвития, духовных практик и гаданий. Некоторые люди верят, что в такой день можно ощутить мощный прилив вдохновения, преодолеть страхи и побороть вредные привычки.
Чего нельзя делать в День летнего солнцестояния
- Ругаться, упрекать и обзывать других людей, вспоминать прошлые обиды.
- Носить темную, изношенную, грязную одежду.
- Поднимать любые предметы с земли.
- Неуважительно относиться к природе, топтать траву и рвать цветы, мусорить.
В этот день постарайтесь не зацикливаться на негативе и жалости к себе, а смотреть на мир с позитивом.
День летнего солнцестояния: народные приметы
В летнее солнцестояние есть такие приметы погоды:
- непогода предвещает бедный урожай в этом году;
- если в ночь солнцестояния на небе видно много звезд, то в этом году уродятся грибы и ягоды;
- утром на траве много росы – к жаркой и солнечной погоде в ближайшие дни;
- если на солнцестояние гремит гром, то до конца июня часто будет непогода;
- пасмурно – лето будет прохладным.
Роса, колодезная и родниковая вода, набранная 20 июня, считается целебной.
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