Летнее солнцестояние: когда нас ждет самый длинный день в году

В этот день создается впечатление, что Солнце будто застывает в зените и никуда не движется в течение всего дня. А после его наступления световой день начинает медленно сокращаться.

С этим днем издавна было связано множество традиций и обрядов. Некоторые из них дошли и до наших дней.

Как празднуют день летнего солнцестояния

Праздник летнего солнцестояния широко празднуется разными народами. У славян он известен как Ивана Купала, у финнов – Юханнус, у латышей – Лиго.

До принятия христианства наши предки праздновали славянский праздник лета – Купала. Однако после крещения оно перестало совпадать с самым длинным днем года и стало отмечаться как рождество Иоанна Крестителя.

Ранее христиане восточного обряда отмечали Рождество Иоанна Крестителя 7 июля. Но из-за перехода на новый календарь дата праздника изменилась. Начиная с этого года этот праздник приходится на 24 июня.

Обряды, которые делали в этот день, как правило не игнорировали. Считалось, что они определяют, какой будет жизнь человека весь следующий год (например, будет ли человек счастливым, здоровым и удачливым).

День летнего солнцестояния: традиции и обряды

По традиции, девушки в День летнего солнцестояния гадали и призывали любовь с помощью воды и растений.

У тех, кто собрал целебную росу и умылся ею, был шанс укрепить свое здоровье.

Если вы услышите песню сверчка, сразу же загадывайте желание. Магия и сила природы обязательно помогут их осуществить.

В древности в День летнего солнцестояния люди собирали целебные травы, поскольку считалось, что в этот период лечебная сила растений возрастает в несколько раз.

Люди обливались водой, плели венки, гадали, прыгали через костер и сжигали чучело в виде колеса, что символизировало Солнце (Ярило).

Что можно делать в День летнего солнцестояния

Счастливой приметой в этот день считается рано встать и увидеть рассвет – тогда в делах вас ждет успех.

В день летнего солнцестояния очень полезен солнечный свет, поэтому обязательно стоит прогуляться на улице и насладиться теплом.

В этот день лучше надевать яркую одежду с элементами желтого цвета, как дань солнцу.

Очень важно сохранять позитивный настрой, чтобы весь следующий год сопровождала удача и гармония.

В украинских народных верованиях солнцестояние считается очень удачным для творчества, саморазвития, духовных практик и гаданий. Некоторые люди верят, что в такой день можно ощутить мощный прилив вдохновения, преодолеть страхи и побороть вредные привычки.

Чего нельзя делать в День летнего солнцестояния

Ругаться, упрекать и обзывать других людей, вспоминать прошлые обиды.

Носить темную, изношенную, грязную одежду.

Поднимать любые предметы с земли.

Неуважительно относиться к природе, топтать траву и рвать цветы, мусорить.

В этот день постарайтесь не зацикливаться на негативе и жалости к себе, а смотреть на мир с позитивом.

День летнего солнцестояния: народные приметы

В летнее солнцестояние есть такие приметы погоды:

непогода предвещает бедный урожай в этом году;

если в ночь солнцестояния на небе видно много звезд, то в этом году уродятся грибы и ягоды;

утром на траве много росы – к жаркой и солнечной погоде в ближайшие дни;

если на солнцестояние гремит гром, то до конца июня часто будет непогода;

пасмурно – лето будет прохладным.

Роса, колодезная и родниковая вода, набранная 20 июня, считается целебной.

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