Зимове сонцестояння: коли на нас чекає найдовша ніч 2023 року

Коли день зимового сонцестояння у 2023 році

Зимове сонцестояння – унікальне астрономічне явище, що виникає тоді, коли земна вісь максимально нахиляється до Сонця. Саме з цього дня в Північній півкулі починається астрономічна зима, а в Південній водночас проходить День літнього сонцестояння.

Ще одна назва дня зимового сонцестояння – сонцеворот. У цей день Сонце найближче до Землі за весь рік.

Найчастіше день зимового сонцестояння посідає 21 грудня (рідше – на 20 чи 23 грудня). Однак у роки, що передують високосному (а саме такий 2023 рік), зимове сонцестояння відбувається 22 грудня. Воно розпочнеться о 05:27 за Київським часом.

Також відзначимо, що сонцеворот зазвичай буває двічі на рік. Перший припадає на червень і називається в Північній півкулі днем літнього сонцестояння. Тоді ніч найкоротша, а день найдовший. А після цього день починає поступово зменшуватись.

День зимового сонцестояння в уявленні давніх слов’ян

Наші пращури, давні слов’яни, завжди жили у злагоді з циклами сонця і приділяли йому особливу увагу. Саме тому день, коли Сонце починає приносити більше тепла, вважали остаточною перемогою світла над пітьмою, а влітку – над зимою. Тоді Сонце вважалося символом відродження, нового життя.

А ось день зимового сонцестояння в цей день наші пращури вважали днем початку нового року. Тому вночі віддавали повагу Коляді – одному з найважливіших богів у слов’янській міфології, втіленні Сонця та тепла.

Люди намагалися допомогти Сонцю перемогти темряву, для чого розкладали та запалювали багаття, катали по селу палаючі колеса, прикрашали вдома ялинковими гілочками та випікали обрядовий коровай у формі небесного світила.

У ті часи існувало повір’я, що в день зимового сонцестояння, коли найдовша ніч на рік, а після цього день починає поступово збільшуватися, на Землю приходять духи померлих предків. Тож цього дня співали чимало обрядових пісень, веселилися, розважалися, аби залучити до своєї родини багатство та добро.

Цей день також вважали сприятливим для різних ворожінь. Тому дівчата збиралися разом і ворожили на кохання, майбутнє, шлюб тощо.

Ще вважається, що зимове сонцестояння – чудовий час для нових починань. А от конфліктів та суперечок у цей день слід уникати: адже, згідно з повір’ям, будь-яка негативна енергія може залишити довгий слід.

День зимового сонцестояння: народні прикмети

Якщо на деревах іній – чекай наступного року великого врожаю.

Якщо у цей день буде хмарна погода, то весна буде холодною.

Сильний снігопад у цей день – до тривалої та снігової зими.

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За матеріалами ТСН