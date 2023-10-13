Солнечное затмение 14 октября: что нас ждет и как провести этот день?

В субботу, 14 октября, нас ждет второе и последнее в этом году солнечное затмение. Это будет так называемое кольцеобразное затмение, а уникально оно тем, что его смогут увидеть более 32 миллионов человек на всей планете. Рассказываем, где могут наблюдать затмение украинцы и как это событие отразится на нас.
Кольцеобразное солнечное затмение: что это?
Кольцеобразное солнечное затмение в октябре называют одним из самых ожидаемых астрособытий года – его смогут увидеть свыше 32 млн жителей Земли, а больше 1 млрд людей будут наблюдать в этот день частное солнечное затмение.
Кольцеобразное солнечное затмение наступает, когда Луна проходит между Землей и Солнцем в момент своего апогея или близко к нему (то есть, находится на самом большом расстоянии от Земли). В результате этого спутник Земли не может полностью закрыть собой Солнце – в момент затмения мы видим светящееся яркое кольцо вокруг лунного диска. Именно поэтому такое солнечное затмение еще называют «огненное кольцо». Оно происходит раз в один-два года.
Следующее такое затмение будет 2 октября 2024 года, но его увидят только жители Чили и Аргентины.
Октябрьское солнечное затмение: когда будет и где наблюдать
Солнечное затмение начнется 14 октября 2023 года в 18:03 по киевскому времени (15:03 GMT, по Гринвичу) и закончится в 23:55 по киевскому времени (20:55 GMT). Своей максимальной фазы оно достигнет в 20:59 по Киеву (17:59 GMT). В этот же день ожидается и новолуние (как правило, солнечные затмения случаются только на новолуние).
Украинцы в этот день смогут наблюдать затмение на YouTube-канале NASA, где будут вести прямую трансляцию.
Что нельзя делать в день солнечного затмения
Первый запрет во время любого солнечного затмения – на него нельзя смотреть, не «вооружившись» специальными очками для затмений (обычные солнцезащитные не подойдут) или светофильтрами. Правда, стоит отметить, что в этот раз смотреть на затмение невооруженным глазом украинцам не грозит.
В то же время, как утверждают астрологи, влияние этого события будет ощутимо, ведь подобные астрономические явления сказываются на чувствах и поступках людей: спокойные вдруг становятся очень активными, а энергичные, наоборот, вялыми.
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А еще в день затмения астрологи не советуют:
- принимать серьезные решения и идти на поводу у эмоций;
- проводить операции с крупными суммами денег – покупки, продажи, инвестиции – а также заключать договора. Считается, что в это время внимание рассеивается и можно принять неправильное решение или пропустить какие-то важные мелочи;
- нагружать себя физически или психоэмоционально, а также брать на себя работу сверх нормы, поскольку в дни затмений могут усиливаться стрессы;
- выяснять отношения, увольняться с работы, расставаться, менять место жительства;
- нежелательно принимать важные решения, которые касаются личной жизни, так как они могут привести к непредсказуемым последствиям и исправить ошибку потом будет очень сложно или невозможно;
- знакомиться с новыми людьми – есть риск впустить в свою жизнь нехороших особей;
- злоупотреблять алкоголем.
Кроме того, особо осторожными следует быть людям с хроническими заболеваниями и болезнями сердечно-сосудистой системы – они могут чувствовать недомогание.
Также стоит гнать от себя плохие мысли и воспоминания – помните, что эмоции могут быть вам неподконтрольны.
Есть утверждения, что в период затмения увеличивается количество несчастных случаев, катастроф.
Что нужно сделать в день затмения
- Этот день желательно провести с близкими людьми, также уделите время домашним питомцам, а если у вас их нет – помогите бездомным животным, хотя бы накормив их.
- Солнечное затмение – благоприятное время для того, чтобы мириться и отдавать долги.
- Пейте достаточно жидкости и не перегружайте желудок.
- В день затмения хорошо избавляться от того, что изжило себя, но продолжает оставаться в вашей жизни. Можно провести такой ритуал: возьмите лист бумаги и, обдумав, напишите все то, с чем вы готовы расстаться, а затем сожгите написанное.
Напомним, в ночь на 14 августа 2023 года над Одессой взошла «кровавая» Луна.