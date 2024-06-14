Вязальный фронт: как украинские мастерицы спасают жизни нашим воинам

В Украине вязание приобрело публичность в результате российско-украинской войны. Это плетение маскировочных сеток как один из массовых видов волонтерства, к которому присоединились десятки тысяч желающих как в Украине, так и за рубежом. Под маскировочными сетками воины ВСУ «прячут» от врагов боевую технику, блиндажи и окопы. Такая защита спасает жизни украинских бойцов. Правда, сетки изнашиваются или рвутся, в боевые подразделения прибывает новая техника, которой необходимо защитное покрытие, поэтому фронт ежедневно нуждается в новых сетках.

В течение военного времени отечественные мастерицы установили пока незарегистрированный мировой рекорд по непрерывному вязанию (плетению) маскировочных сеток и теплых носков для наших защитников.

На севере Одесщины маскировочных изделий больше всего сплетено на Савранщине, Любашевщине и Ананьевщине.

— К плетению сеток в Троицком приобщился весь культурный бомонд. Для весеннего и летнего сезонов плетем маскировочные средства зеленого цвета, осенью — желтого, зимой — белого, — рассказал директор Дома народного творчества Любашевской громады Александр Славинский. — С передовой от наших земляков регулярно поступают заказы. Так что работа не прекращается, а общая длина вывязанных маскировочных сеток измеряется километрами.

В Любашевском Доме культуры маскировочные средства мастерит целая бригада вязальщиков, как и в других культурных учреждениях громады. Их изделия также немедленно отправляются на фронт.

В Савранской громаде маскировочные сетки для ВСУ начали плести с первых дней войны. Неравнодушные жители громады, сельхозпроизводители, частные предприниматели всячески помогают в приобретении материала, а жители громады неутомимо изготавливают сетки.

В Ананьеве наиболее активно и продуктивно трудятся над созданием защитных средств волонтеры из ОО «Большие сердца».

— Еженедельно мы используем для плетения сеток 2-3 рулона материи, стоимостью 3800 гривен каждый. А выплетаем 800 квадратных метров маскировочных сеток. В зависимости от заказов военных, их размер колеблется от двух до десяти метров длиной и шириной четыре-восемь метров, — рассказала руководитель «Больших сердец» Анна Самотей.

На днях за средства, собранные во время акции «Последний звонок без цветов», Ананьевским лицеем №1 в сумме 6990 гривен, Ананьевским лицеем №2 (5600 гривен), Ананьевской музыкальной школой (1500 гривен) передано волонтерам на флизелин для изготовления маскировочных сеток. Закуплено три рулона материала, и уже сплетены первые метры сеток.

В отделе культуры горсовета бухгалтер Надежда Барова вывязала партию «кикимор», а сейчас изготавливает каверы (маскировочные чехлы на шлемы). Также неутомимо вяжет полезные камуфляжные вещи для военных еще одна сотрудница — Леся Петрова.

Как плести маскировочную сетку

Плетение профессиональной маскировочной сети включает два этапа. Первый — плотно натянуть рыболовную сеть на каркас. Второй — беспорядочно вплести тканевые полоски в сетку.

Чтобы создать профессиональную маскировочную сеть «змейкой», нужно:

Крепко привязать один конец тканевой полоски к рыболовной сети.

Хаотично оплести тканью один-два глазка сети.

Довязать новый кусок ткани к переднему.

Произвольно вплетать ткань, пока 60% сети не будут оплетены.

Волонтеры также используют технику «бахрома». Или сочетают плетение «змейкой» и «бахромой».