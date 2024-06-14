Рекордный побег: в Одесской области на границе задержали зерновоз, набитый «туристами» (видео)

Рекордный побег: в Одесской области на границе задержали зерновоз, набитый «туристами» (видео)

Пограничники Измаильского отряда остановили в Одесской области зерновоз с более 40 нелегальным «туристами», которые направлялись в соседнюю страну.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Беглецов обнаружили вчера, 13 июня, недалеко от населенного пункта Новосельское Ренийской громады, когда пограничники остановили грузовик марки «Рено».

При осмотре оказалось, что водитель, житель Болградского района, вместо зерна в прицепе перевозил к границе 41 мужчину в возрасте от 18 до 60 лет.

По теме: На границе с Молдовой «уклонисты» бросают автомобили и фуры – фотофакт

«Туристами» оказались жители Киевской, Одесской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Кировоградской, Черниговской, Житомирской, Черкасской и Волынской областей.

На нарушителей составлены админпротоколы, а фигурантам, причастным к организации незаконной переправки, грозит уголовная ответственность.

Напомним, 18 мая 2024 года вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому военнообязанные украинцы в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней должны обновить учетные данные.

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua