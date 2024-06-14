Рекордный побег: в Одесской области на границе задержали зерновоз, набитый «туристами» (видео)

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Беглецов обнаружили вчера, 13 июня, недалеко от населенного пункта Новосельское Ренийской громады, когда пограничники остановили грузовик марки «Рено».

При осмотре оказалось, что водитель, житель Болградского района, вместо зерна в прицепе перевозил к границе 41 мужчину в возрасте от 18 до 60 лет.

«Туристами» оказались жители Киевской, Одесской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Кировоградской, Черниговской, Житомирской, Черкасской и Волынской областей.

На нарушителей составлены админпротоколы, а фигурантам, причастным к организации незаконной переправки, грозит уголовная ответственность.

Напомним, 18 мая 2024 года вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому военнообязанные украинцы в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней должны обновить учетные данные.