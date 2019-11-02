Вопрос-ответ: зачем нужен анализ крови на тропонин?

«В сентябре мой муж попал в больницу с подозрением на инфаркт. Ему дважды делали ЭКГ, но диагноз не подтвердился. В итоге лечащий врач сказал, что нужно сделать анализ крови на тропонин в платной лаборатории, причем через неделю анализ пришлось сдать еще раз. В связи с этим я хочу узнать: действительно ли подобный анализ является методом диагностики инфаркта, или же это просто способ заработать на пациентах? Вера Ивановна, г. Кривой Рог»

На вопрос читательницы отвечает врач-терапевт высшей категории Снежана Ляшук:

– В практике любого врача встречаются пациенты, у которых кардиограмма не может дать однозначного ответа на вопрос о наличии острого инфаркта миокарда. Тогда нужно сделать анализ на наличие тропонинов в крови, поскольку во время инфаркта миокарда или травмы сердца белки-тропонины высвобождаются из погибших клеток и попадают в кровь. В таких случаях тропониновый тест просто незаменим, ведь его чувствительность приближается к 100-процентной.

Повышение уровней тропонинов в крови начинается через 20 минут после развития инфаркта и достигает максимума на второй день. Через шесть часов после развития инфаркта тропонины повышены только у 50 процентов больных. Такая особенность динамики показателей обуславливает необходимость проводить повторный анализ некоторым пациентам.

Стоит отметить, что существует несколько видов тропонинов – тропонин-І и тропонин-Т, которые имеют некоторые отличия. Так, например, после инфаркта тропонин-І исчезает в крови спустя 7 дней, а тропонин-Т – через 14.

Тропониновый тест для больных с нестабильной стенокардией для своевременного выявления пациентов с инфарктом миокарда помогает врачу быстрее определиться с диагнозом и вовремя начать необходимую терапию.

Автор – Ирина Лебединец

Фото: slovami.net