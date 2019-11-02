Театральная афиша Одессы с 5 по 10 ноября

Будущий уик-энд будет весьма познавательным — для взрослых одесситов пройдут лекции о вегетарианстве, уроки украинского языка, выставки, литературные вечера и премьеры фильмов. Старшеклассники смогут задуматься о будущей профессии, а детвора — провести каникулы в знаменитом Хогвартсе.

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