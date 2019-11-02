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Новости Одессы и Одесской области

Театральная афиша Одессы с 5 по 10 ноября

Театральная афиша Одессы с 5 по 10 ноября

Подборка спектаклей и концертов на ближайшие дни.

Оперный театр

пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.

9, 10 ноября, 18.30 — «La Traviata»

Стоимость билетов — от 20 грн.

Театр музкомедии

ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).

4 ноября, 19.00 — Группа «Не ангелы»

5 ноября, 19.00 — «Увидеть Солсбери»

6 ноября, 18.30 — «Алые паруса»

7 ноября, 19.00 — Михаил Жванецкий

8 ноября, 18.30 — «Цыганский барон»

9 ноября, 18.30 — «Летучая мышь»

10 ноября, 16.00 — «Тайна Макропулоса»

Стоимость билетов — от 40 грн.

Украинский театр

ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77 (касса).

7 ноября, 19.00 — Олег Верд

Стоимость билетов — от 150 грн.

Русский театр

ул. Греческая, 48, тел.: 722-45-04 (касса).

6 ноября, 19.00 — «Эй ты, — здравствуй!»

9 ноября, 19.00 — «Лекарство от депрессии»

10 ноября, 19.00 — «Укрощение строптивых»

Стоимость билетов — от 80 грн.

Филармония

ул. Бунина, 15; тел.: 725-15-36, 22-63-49.

5 ноября, 19.00 — «Вечера французской музыки»

6 ноября, 20.00 — Финская группа «Apocalyptica»

9 ноября, 19.00 — «Kiss Forever Band»

10 ноября, 19.00 — Музыкальное шоу «Fusion fest. Primal rock»

Стоимость билетов — от 90 грн.

Театр на Чайной

ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.

7 ноября, 19.00 — «Осінь»

8 ноября, 19.00 — «За стеклом»

9 ноября, 19.00 — «Две дамочки в сторону севера»

10 ноября, 19.00 — «Стриптиз»

Стоимость билетов — от 40 грн.

Дом клоунов

ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.

7 ноября, 19.00 — «Дикарь Forever»

9 ноября, 19.00 — «Еврей и Эвридика»

Стоимость билетов — от 180 грн.

Театр кукол

ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.

7 ноября, 19.00 — «Сто йен за услугу»

8 ноября, 19.00 — «Разговор в семействе Штейн об отсутствующем господине фон Гете»

Стоимость билетов — от 200 грн.

Театр юного зрителя

ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).

9 ноября, 19.00 — «Красная каска»

Стоимость билетов — от 80 грн.

Литературный музей

ул. Ланжероновская ул., 2.

9 ноября, 14.00 — Абонемент №5 «Эти разные музыки грани»

10 ноября, 14.00 — Абонемент №13 «Музыкальные откровения эпохи барокко»

Стоимость билетов — от 50 грн.

Кирха

ул. Новосельского, 68; тел.: 772-64-89.

10 ноября, 18.00 — Орган и голос «VIVA.Ноябрь!»

Стоимость билетов — от 150 грн.

Urban Music Hall

ул. Ришельевская, 33; тел.: (098) 917-95-51.

8 ноября, 19.00 — Георгий Матвеев «Неймовірна бандура»

10 ноября, 20.00 — Джазовое трио «Mess around band»

Стоимость билетов — от 100 грн.

Концерт-холл «Одесса»

Гагаринское плато, 5; тел.: 750-22-82.

4 ноября, 19.00 — Хиты Анны Герман в исполнении симфонического оркестра

Стоимость билетов — от 200 грн.

Фото: tea-atr.com

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Анастасия Епурь
Анастасия ЕпурьПРОФИЛЬ
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