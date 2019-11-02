Театральная афиша Одессы с 5 по 10 ноября

Подборка спектаклей и концертов на ближайшие дни.
Оперный театр
пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.
9, 10 ноября, 18.30 — «La Traviata»
Стоимость билетов — от 20 грн.
Театр музкомедии
ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).
4 ноября, 19.00 — Группа «Не ангелы»
5 ноября, 19.00 — «Увидеть Солсбери»
6 ноября, 18.30 — «Алые паруса»
7 ноября, 19.00 — Михаил Жванецкий
8 ноября, 18.30 — «Цыганский барон»
9 ноября, 18.30 — «Летучая мышь»
10 ноября, 16.00 — «Тайна Макропулоса»
Стоимость билетов — от 40 грн.
Украинский театр
ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77 (касса).
7 ноября, 19.00 — Олег Верд
Стоимость билетов — от 150 грн.
Русский театр
ул. Греческая, 48, тел.: 722-45-04 (касса).
6 ноября, 19.00 — «Эй ты, — здравствуй!»
9 ноября, 19.00 — «Лекарство от депрессии»
10 ноября, 19.00 — «Укрощение строптивых»
Стоимость билетов — от 80 грн.
Филармония
ул. Бунина, 15; тел.: 725-15-36, 22-63-49.
5 ноября, 19.00 — «Вечера французской музыки»
6 ноября, 20.00 — Финская группа «Apocalyptica»
9 ноября, 19.00 — «Kiss Forever Band»
10 ноября, 19.00 — Музыкальное шоу «Fusion fest. Primal rock»
Стоимость билетов — от 90 грн.
Театр на Чайной
ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.
7 ноября, 19.00 — «Осінь»
8 ноября, 19.00 — «За стеклом»
9 ноября, 19.00 — «Две дамочки в сторону севера»
10 ноября, 19.00 — «Стриптиз»
Стоимость билетов — от 40 грн.
Дом клоунов
ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.
7 ноября, 19.00 — «Дикарь Forever»
9 ноября, 19.00 — «Еврей и Эвридика»
Стоимость билетов — от 180 грн.
Театр кукол
ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.
7 ноября, 19.00 — «Сто йен за услугу»
8 ноября, 19.00 — «Разговор в семействе Штейн об отсутствующем господине фон Гете»
Стоимость билетов — от 200 грн.
Театр юного зрителя
ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).
9 ноября, 19.00 — «Красная каска»
Стоимость билетов — от 80 грн.
Литературный музей
ул. Ланжероновская ул., 2.
9 ноября, 14.00 — Абонемент №5 «Эти разные музыки грани»
10 ноября, 14.00 — Абонемент №13 «Музыкальные откровения эпохи барокко»
Стоимость билетов — от 50 грн.
Кирха
ул. Новосельского, 68; тел.: 772-64-89.
10 ноября, 18.00 — Орган и голос «VIVA.Ноябрь!»
Стоимость билетов — от 150 грн.
Urban Music Hall
ул. Ришельевская, 33; тел.: (098) 917-95-51.
8 ноября, 19.00 — Георгий Матвеев «Неймовірна бандура»
10 ноября, 20.00 — Джазовое трио «Mess around band»
Стоимость билетов — от 100 грн.
Концерт-холл «Одесса»
Гагаринское плато, 5; тел.: 750-22-82.
4 ноября, 19.00 — Хиты Анны Герман в исполнении симфонического оркестра
Стоимость билетов — от 200 грн.
Фото: tea-atr.com