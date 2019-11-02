Как основатель американского флота казаком стал

Своими подвигами он, бывший подданный Британской короны, привел в бешенство короля Георга III. Британский монарх обещал повесить дерзкого шотландца дважды: за шею — для лишения жизни и за ноги — для позора.

От садовника до капитана

Джон Поль, а именно так звали с рождения будущего адмирала и личного врага Британской короны, родился в Шотландии, в семье скромного садовника, служившего у графа Селкирка. Джону не очень хотелось повторять незавидную судьбу отца, и в 13 лет он устроился юнгой на корабль. В 18 — он уже третий помощник капитана, в 19 — первый.

Служба моряка в Великобритании, именуемой в те времена «владычицей морей», была самой престижной. Но перевозка «черного дерева», как англичане называли негров-рабов, была не по душе свободолюбивому Джонсу. В 28 лет он поступил на службу в Королевский флот и вскоре стал капитаном. Однако, когда на взбунтовавшемся корабле Джонс убил сына одного из чиновников, он был объявлен британским правосудием в розыск.

Вскоре он предложил свои услуги Соединенным Штатам, которые вели с англичанами войну за независимость. Конгресс принял шпагу Джонса, присвоил ему звание первого лейтенанта и доверил командование первым кораблем ВМФ «Альфред».

Победа без награды

В 1779 году Пол Джонс совершает свой самый знатный подвиг на море. На корабле «Старина Ричард» он встретился 23 сентября 1779 года с английским фрегатом «Серапис» и шлюпом «Графиня Скарборо».

Во время боя остальные корабли эскадры покинули флагман и «Старине Ричарду» пришлось принимать бой в одиночку. Корабль Пола Джонса потерял почти все орудия и половину команды. На предложение сдаться моряк ответил фразой, сделавшей его знаменитым: «А я еще и не начинал сражаться!». Команда тонущего «Ричарда» бросилась на абордаж и победила в рукопашном бою.

Конгресс же присвоил флотоводцу звание Первого капитана Соединенных Штатов. Сам Джонс мечтал исключительно об адмиральских погонах. Но Конгресс отклонил присвоение ему этого звания из-за участия в работорговле.

Ради казачества поменял веру

Именно после этого обиженный Джонс отправился в Санкт-Петербург, где ему сразу же было присвоено звание адмирала. Российская корона тогда вела войну с Турцией и испытывала дефицит в бывалых моряках. Новоиспеченный российский адмирал Павел Жонес был тепло принят Суворовым.

Перед своей первой битвой с турецким адмиралом Эски Хасаном, по прозвищу «Отважный крокодил», Джонс поднял свой вымпел на линейном корабле херсонской постройки «Св. Владимир». Более того, он был посвящен в казачество по всем традициям — присягнул на лезвии шашки, выпил чарку горилки и по вековым запорожским законам поменял свою Протестантскую веру на Православную. Казаки назвали Джонса Павлом Жонесом.

После бурного возлияния адмирал с двумя казаками отправился к флагманскому кораблю Хасана-паши и на его борту написал: «Сжечь. Поль Джонс». На следующий день 17 июня 1788 завязалась жестокая морская баталия. На один корабль Джонса приходилось пять турецких. Однако турецкий флот был разбит, а сам «Отважный крокодил» едва спасся на шлюпке.

Вслед за этой последовали и другие победы на Днепровском лимане и в сражении на Кинбурнской косе. Именно атака флотилии гребных судов под водительством Джонса позволила русским войскам и черноморским казакам овладеть крепостью Очаков.

Интриги, изгнание, забвение

Однако вокруг именитого моряка завистники затевают интриги, и вскоре их стараниями Джонс был отозван Екатериной в Санкт-Петербург с предложением возглавить Балтийский флот. Но здесь о своем заклятом враге вспомнила британская разведка. Из дома Джонса как-то выскочила некая девица, известная, как позже выяснилось, своим «легким» поведением. Она рвала на себе одежды и вопила, что ее изнасиловал «негодяй Джонс». Против Джонса возбудили уголовное дело. При расследовании оказалось, что мамаша потерпевшей, – известная сводня, а свидетели, – квартальный и кучер, – подкуплены…

Ожидание нового назначения затягивалось и обиженный Джонс отправляется в Париж «поправить здоровье» по обоюдной договоренности с Екатериной. На два года ему сохраняют денежное содержание из казны Российской Империи.

Париж, где адмирала причислили к рыцарству, вручив Орден и золотую шпагу короля Франции, встретил прославленного флотоводца вихрем Великой французской революции. Увы! Желание Джонса возглавить французский флот для борьбы с «владычицей морей» – Англией осталось мечтой. Попав в «жернова» революции, он заболевает воспалением легких и умирает в полном забвении в возрасте 45 лет.

Когда 18 июля 1792 года консьержка вошла в апартаменты Джонса, тот лежал на кровати в форме адмирала русского флота. Американский посол не явился на его похороны. Национальное собрание Франции почтило память «человека, хорошо послужившего делу свободы» минутой молчания…

Слава нашла героя

В 1905 году историк Август Бюэль отыскал в Америке мемуары Джона Кильби, который служил матросом на «Старине Ричарде» под началом Джона Пола Джонса. Благодаря этим запискам Бюэль отыскал могилу Джонса в Париже. Когда вскрыли железный гроб и сняли погребальный саван, смуглый рыжеволосый шотландец лежал как живой в своем мундире русского адмирала. Перед смертью гроб залили виноградным коньячным спиртом, словно предчувствуя, что Америка вспомнит своего героя.

В последний путь Джонса проводили с такими воинскими почестями, каковых еще не видел Париж. Многокилометровый кортеж возглавлял сам премьер-министр Франции, военный оркестр играл торжественные марши. За океан адмирала сопровождала эскадра ВМФ США.

Свое американское пристанище козак Павло Жонес, основатель ВМФ США нашел в исторической усыпальнице на территории военно-морской академии в Аннаполисе (штат Мериленд). У его могилы сегодня принимают присягу будущие морские офицеры, а экскурсоводы рассказывают туристам о человеке, который дружил с Джорджем Вашингтоном и Томасом Джефферсоном, разработал проект звездно-полосатого флага «Старс энд страйпс», водрузив его на свой первый американский корабль «Альфред».

Кроме того, Джону Полу Джонсу приписывают участие в разработке американской конституции, которую он дерзнул даже предложить для ознакомления Екатерине Великой наряду с Декларацией Независимости. Более того, именно в России он предложил написать американский гимн одному из итальянских композиторов.

К 300-летию Санкт-Петербурга в городе была установлена гранитная скрижаль с высеченным на ней барельефом легендарного флотоводца. Не забыли своего казака Павла Жонеса и на Украине. С апреля 1788 по август 1789 гг. Павло Жонес вместе с Черноморской казачьей флотилией под командованием Сидора Белого и Антона Головатого геройствовал в Днепро-Бугском лимане и на Черном море.

В июне 2013 года в Очакове прошло празднование юбилея Лиманской битвы 1788 года при участии посла США в Украине Джона Теффта. А летом этого года первый морской фестиваль в честь создателя ВМС США провели в Херсоне…

Фото: foma.ru, topwar.ru, upload.wikimedia.org, ksovd.org