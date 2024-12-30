Война, экономика, мобилизация: главные вызовы 2024 года

Война: потери и борьба

Кроме первых недель российского вторжения, 2024 год стал для Украины самым тяжелым периодом войны. Уже в новогоднюю ночь наша страна подверглась массированной атаке шахедов. Враг продолжал наносить удары по гражданской, энергетической, портовой инфраструктуре, домам мирных жителей.

Украина была ослаблена отсутствием американской помощи, «застрявшей» в Конгрессе. Не хватало военной техники, боеприпасов, живой силы. Существенное превосходство России в вооружении позволило ей истощить украинскую армию и добиться преимущества на поле боя.

В феврале президент сменил на посту главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного на Александра Сырского. Но это не помогло удержать фронт. Масштабное наступление РФ на важный стратегический объект — Авдеевку — и его потеря поставила под угрозу Донецкое направление фронта. Сегодня тяжелые бои продолжаются здесь по всей линии соприкосновения. Самая сложная ситуация — на Кураховском и Покровском направлениях. Сейчас там продолжаются ожесточенные бои. И потеря Покровска, убеждены эксперты, приведет к обвалу украинской обороны на этом участке фронта.

В мае российские войска вторглись в Харьковскую область. Но ВСУ смогли сдержать наступление, не допустив продвижения врага вглубь территории.

В это время нам удалось увеличить производство дальнобойных дронов. Поэтому сейчас под атаки украинских БПЛА практически ежедневно попадают объекты российской обороны, склады боеприпасов, военные аэродромы, нефтебазы и нефтеперерабатывающие комплексы.

Власти США призвали Украину прекратить атаки, ведь это может привести к мести со стороны РФ. И действительно, вражеские ракетные атаки усилились.

А Украина начала наращивать производство собственных ракет, в частности баллистических.

Главным событием военного лета стало украинское наступление на Курскую область, которое началось в августе. Операция была неожиданной и стремительной. «Курская дуга», по словам Александра Сырского, была необходима для того, чтобы сорвать российские планы наступления на Харьков и Сумы, ослабить наступательную возможность российских войск на большей части фронта. Но на Покровском и Кураховском направлениях этот план не сработал…

В ноябре Украина получила от США и партнеров разрешение бить ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам, расположенным в глубине территории России. В ответ РФ ударила по заводу «Южмаш» в Днепре баллистической гиперзвуковой ракетой «Орешник». Поэтому, несмотря на разговоры о возможных переговорах, Россия к миру не стремится.

Экономические вызовы: тарифы, цены, налоги

В уходящем году украинцам пришлось «затянуть пояса» еще туже. Рост инфляции, существенное подорожание продуктов, увеличение цен на топливо и — «вишенка на торте» — повышение налогов и военного сбора.

Потребительская инфляция в Украине, по прогнозам НБУ, до конца года достигнет 9,7%. Доллар взлетел с курса 38 гривен в январе до курса 42 гривны в декабре. То есть за год девальвация национальной валюты составила около 10%.

Продуктовая корзина украинцев также в среднем подорожала на 10%. Больше всего — почти вдвое — вырос в цене борщевой набор. На 24,7% подорожали фрукты. На 15% больше приходится платить за хлеб. Цена на яйца выросла не намного — всего на 5-7%. А то, что сейчас они стали «золотыми», означает, что наверстали цену за целый год.

Лидер подорожания среди молочки — сливочное масло. Цена на него выросла на 19%. Мясо в среднем подорожало на 5%: цена на курятину выросла незначительно, а на свинину — даже немножко упала.

Последние социологические исследования показали, что 44% украинцев начали активно экономить на продуктах. Отдают предпочтение более дешевым и, порой, более низкого качества.

В сентябре был подписан закон о постепенном повышении акцизного налога на топливо до минимального уровня, установленного в Евросоюзе:

Цена за литр бензина А95+ выросла чуть больше, чем на четыре гривны.

Бензин А95 подорожал более чем на пять гривен.

Бензин А92 вырос в цене почти на шесть гривен.

Дизель — всего на одну гривню.

Больше всего выросла цена на автогаз — на восемь гривен.

Начиная с июня, украинцам пришлось экономить электричество. Тариф на свет повысили с 2,64 гривны за киловатт до 4,32 гривны. То есть, если в начале года украинцы платили за 250 киловатт 660 гривен, то после повышения — более 1000 гривен. Потребители, которые используют двухзонные счетчики, имеют сниженный тариф. С 23:00 до 07:00 за киловатт-час они платят 2,16 гривны.

В конце ноября президент подписал закон об увеличении налогов, который, в частности, предусматривает:

повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5%;

увеличение налогов для 1, 2, 4-й групп ФЛП;

установление налога на прибыль для ФЛП 3-й группы через уплату военного сбора.

Социальная напряженность: мобилизация, дезертирство, закрытие ФЛП

Уходящий год стал тяжелым для всего украинского общества.

В апреле парламент принял новый законопроект о мобилизации. О демобилизации военных в документе речь не шла. В то же время нижний предельный возраст призыва был сокращен с 27 до 25 лет. Также был отменен статус «ограниченно годных к военной службе». Военнообязанные, которых ранее отнесли к этой категории, должны пройти повторное медицинское обследование. Консульские услуги для украинцев призывного возраста за рубежом были прекращены.

До конца года, по информации Совета национальной безопасности и обороны, мобилизовано должно быть 1 миллион 250 тысяч украинцев.

Но из-за стресса и усталости, а также принудительной мобилизации, увеличились случаи дезертирства. По данным Генеральной прокуратуры Украины, случаев СВЧ на сегодня — более 95 тысяч. Поэтому в августе Верховная Рада приняла законопроект об ослаблении ответственности за самовольное оставление части (СВЧ) или дезертирство. Но только в отношении военнослужащих, совершивших это впервые.

Все эти процессы негативно сказываются на экономике страны. Как результат — всплеск ликвидаций ФЛП, который пришелся на осень, после принятия закона о повышении налогов. Многие предприниматели считают его несправедливым. За год свою деятельность прекратили более 250 тысяч легальных частных предпринимателей.

Грядущий год, судя по всему, принесет украинцам еще немало сюрпризов. И, к сожалению, — не обязательно приятных. Но мы все равно строим планы и верим в нашу победу.