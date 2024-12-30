Війна, економіка, мобілізація: головні виклики 2024 року

Війна: втрати і боротьба

Крім перших тижнів російського вторгнення, 2024 рік став для України найважчим періодом війни. Вже в новорічну ніч наша країна зазнала масованої атаки шахедів. Ворог продовжував завдавати ударів по цивільній, енергетичній, портовій інфраструктурі, домівках мирних жителів.

Україна була ослаблена відсутністю американської допомоги, що «застрягла» в Конгресі. Не вистачало військової техніки, боєприпасів, живої сили. Істотна перевага Росії в озброєнні дозволила їй виснажити українську армію та домогтися переваги на полі бою.

У лютому президент змінив на посаді головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного на Олександра Сирського. Але це не допомогло утримати фронт. Масштабний наступ РФ на важливий стратегічний об’єкт – Авдіївку – і його втрата поставила під загрозу Донецький напрямок фронту. Сьогодні важкі бої тривають тут по всій лінії зіткнення. Найскладніша ситуація – на Курахівському та Покровському напрямках. Зараз там тривають запеклі бої. І втрата Покровська, переконані експерти, призведе до обвалу української оборони на цій ділянці фронту.

У травні російські війська вторглися в Харківську область. Але ЗСУ змогли стримати наступ, не допустивши просування ворога вглиб території.

У цей час нам вдалося збільшити виробництво далекобійних дронів.Тому зараз під атаки українських БПЛА практично щодня потрапляють об’єкти російської оборони, склади боєприпасів, військові аеродроми, нафтобази і нафтопереробні комплекси.

Влада США закликала Україну припинити атаки, адже це може призвести до помсти з боку РФ. І дійсно, ворожі ракетні атаки посилилися.

А Україна почала нарощувати виробництво власних ракет, зокрема балістичних.

Головною подією військового літа став український наступ на Курську область, який розпочався в серпні. Операція була несподіваною і стрімкою. «Курська дуга», за словами Олександра Сирського, була необхідна для того, щоб зірвати російські плани наступу на Харків і Суми, послабити наступальну можливість російських військ на більшій частині фронту. Але на Покровському та Курахівському напрямках цей план не спрацював…

У листопаді Україна отримала від США і партнерів дозвіл бити ракетами ATACMS і Storm Shadow по військових об’єктах, розташованих у глибині території Росії. У відповідь РФ вдарила по заводу «Південмаш» у Дніпрі балістичною гіперзвуковою ракетою «Орешник». Тож, незважаючи на розмови про можливі переговори, Росія до миру не прагне.

Економічні виклики: тарифи, ціни, податки

У році, що минає, українцям довелося «затягнути паски» ще тугіше. Зростання інфляції, істотне подорожчання продуктів, збільшення цін на паливо і — «вишенька на торті» — підвищення податків і військового збору.

Споживча інфляція в Україні, за прогнозами НБУ, до кінця року сягне 9,7%. Долар злетів з курсу 38 гривень у січні до курсу 42 гривні в грудні. Тобто за рік девальвація національної валюти склала близько 10%.

Продуктовий кошик українців також у середньому подорожчав на 10%. Найбільше — майже вдвічі – зріс у ціні борщовий набір. На 24,7% подорожчали фрукти. На 15% більше доводиться платити за хліб. Ціна на яйця зросла не набагато — лише на 5-7%. А те, що зараз вони стали «золотими», означає, що надолужили ціну за цілий рік.

Лідер подорожчання серед молочки – вершкове масло. Ціна на нього зросла на 19%. М’ясо в середньому подорожчало на 5%: ціна на курятину зросла незначно, а на свинину – даже трошки впала.

Останні соціологічні дослідження показали, що 44% українців почали активно економити на продуктах. Надають перевагу більш дешевим і, часом, нижчої якості.

У вересні був підписаний закон про поступове підвищення акцизного податку на паливо до мінімального рівня, встановленого в Євросоюзі:

Ціна за літр бензину А95+ зросла трохи більше, ніж на чотири гривні.

Бензин А95 подорожчав більш ніж на п’ять гривень.

Бензин А92 зріс у ціні майже на шість гривень.

Дизель — лише на одну гривню.

Найбільше зросла ціна на автогаз — на вісім гривень.

Починаючи з червня, українцям довелося економити електрику. Тариф на світло підвищили з 2,64 гривні за кіловат до 4,32 гривні. Тобто, якщо на початку року українці платили за 250 кіловатів 660 гривень, то після підвищення – понад 1000 гривень. Споживачі, які використовують двозонні лічильники, мають знижений тариф. З 23:00 до 07:00 за кіловат-годину вони платять 2,16 гривні.

Наприкінці листопада президент підписав закон про збільшення податків, який, зокрема, передбачає:

підвищення ставки військового збору з 1,5 до 5%;

збільшення податків для 1, 2, 4-ї груп ФОП;

встановлення податку на прибуток для ФОП 3-ї групи через сплачування військового збору.

Соціальна напруженість: мобілізація, дезертирство, закриття ФОП

Рік, що минає, став важким для всього українського суспільства.

У квітні парламент ухвалив новий законопроект про мобілізацію. Про демобілізацію військових в документі не йшлося. Водночас нижній граничний вік призову було скорочено з 27 до 25 років. Також було скасовано статус «обмежено придатних до військової служби». Військовозобов’язані, яких раніше віднесли до цієї категорії, мають пройти повторне медичне обстеження. Консульські послуги для українців призовного віку за кордоном були припинені.

До кінця року, за інформацією Ради національної безпеки і оборони, мобілізовано має бути 1 мільйон 250 тисяч українців.

Але через стрес і втому, а також примусову мобілізацію, збільшилися випадки дезертирства. За даними Генеральної прокуратури України, випадків СЗЧ на сьогодні – понад 95 тисяч. Тому у серпні Верховна Рада ухвалила законопроект щодо послаблення відповідальності за самовільне залишення частини (СЗЧ) або дезертирство. Але тільки щодо військовослужбовців, які вчинили це вперше.

Всі ці процеси негативно позначаються на економіці країни. Як результат – сплеск ліквідацій ФОП, який припав на осінь, після ухвалення закону про підвищення податків. Багато підприємців вважають його несправедливим. За рік свою діяльність припинили більш 250 тисяч легальних приватних підприємців.

Прийдешній рік, судячи з усього, принесе українцям ще чимало сюрпризів. І, на жаль, — не обов’язково приємних. Але ми все одно будуємо плани і віримо в нашу перемогу.