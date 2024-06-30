Тарифы на газ, воду и свет: каких изменений ждать с 1 июля

Тарифы на свет: ночной выгоднее

С 1 июня 2024 года тарифы на свет подняли до 4,32 гривны за киловатт-час. Этот тариф будет действовать до конца апреля 2025 года.

Соответственно, суммы в платежках вырастут так:

при потреблении до 250 киловатт-час – 1 080 грн;

при потреблении до 500 киловатт-час – 2 160 грн;

при потреблении до 1 000 киловатт-час – 4 320 грн.

Что же касается ночного тарифа на электроэнергию, то теперь он составляет 2,16 гривны за киловатт-час. Соответственно установив двухзонный счетчик, можно сэкономить на платежках света, ведь с 23:00 до 07:00 вам будут начислять только половину от стандартного тарифа.

Что с тарифами на газ?

Сейчас большинство украинцев пользуется услугами поставщика «Нафтогаз». А эта компания продлила еще на год действие фиксированного тарифа на газоснабжение для домохозяйств. Кубометр газа для клиентов компании и в дальнейшем будет стоить 7,96 грн.

Изменится ли стоимость воды?

В некоторых небольших городах Украины жители могут столкнуться с повышением стоимости водоснабжения, начиная с июля. Местные органы власти на этих территориях получили полномочия определять цены на эту важную услугу. Как следствие, в некоторых городах наблюдается существенный рост цен, причем тарифы выросли на 40%.

Однако Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ввела запрет на повышение тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в крупных городах. Это решение было принято после того, как в апреле были отложены планы повышения тарифов для поставщиков холодной воды в Киеве и других городах Украины.

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Источник: 24 канал